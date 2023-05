Slim ondernemen? Met uw private banker als ‘compagnon de route’!

Steeds meer ondernemers vinden hun weg naar een private bank. Dat is een verstandige keuze. Vandaag is de private banker een sleutelfiguur voor het succes van ondernemers, ongeacht de levensfase. Hij is een echte expert en bruggenbouwer die als een ‘compagnon de route’ mee het traject van de ondernemer zal ondersteunen. Deze succesformule werkt en werpt zijn vruchten af. Gesprek met Adel Smaele, Regiodirecteur Oost-Vlaanderen.

Wat kan Degroof Petercam betekenen voor een ondernemer?

“Een private banker functioneert als vertrouwenspersoon, klankbord of ‘compagnon de route’ voor ondernemers”, vertelt Adel Smaele. “Hij onderzoekt samen met de ondernemer alle aspecten van het privé- en zakelijk vermogen tijdens het hele levenstraject, ook voor de familie. Al in een vroeg levensstadium bouwt hij zo een brug tussen het privévermogen en de vennootschap. Hij stelt uw vermogen scherp in elke situatie en haalt meer waarde uit uw kapitaal. Noem dat gerust een ‘compagnon de route’ of ‘trusted advisor’ die u op elk moment van uw leven als ondernemer verder helpt.”

ABEL SMAELE, Regiodirecteur Oost-Vlaanderen bij Degroof Petercam

Is de ondernemer al niet voldoende omringd door allerlei adviseurs?

“Een ondernemer is inderdaad vaak omringd door verschillende adviseurs. Accountants of advocaten zijn in hun domein technisch sterk, maar hun oplossingen zijn in de bancaire praktijk niet altijd gemakkelijk te implementeren. Bovendien zal een bankier technisch goed geschreven adviezen in een begrijpelijke en pragmatische taal toelichten.”

Hoe maken jullie het verschil?

“Onderschat niet de technische expertise die in de bank aanwezig is. Onze bekwame fiscalisten en civielrechtelijke juristen kunnen een vermogensplanning op maat van de cliënt uitwerken, vaak in samenwerking met de adviseur(s) van de cliënt. Ook daar is de private banker een brug tussen de cliënt en de diverse betrokken specialisten. Bankiers zijn verder ook bedreven in de fiscale behandeling van financiële oplossingen, zoals ‘private equity’, de effectentaks of een beleggingsportefeuille binnen een vennootschap. Ook fusies en overnames, de aandelen- en obligatiemarkt, financiële analyses, DBI-fondsen, stockoptieplannen en uw pensioen kunnen aan bod komen.”

U had het over de rol als vertrouwenspersoon?

“Laat het ons eerder ‘vertrouwenspersoon via expertise’ noemen. U moet uiteraard over veel technische expertise beschikken. Bovendien is ook maturiteit als mens cruciaal. U moet menselijke vragen durven stellen zoals bij de overdracht van een onderneming.

Wie van mijn kinderen kan echt de onderneming leiden? Kunnen mijn kinderen met elkaar samenwerken? Dat zijn vragen die de private banker als ‘sparringpartner’ aan de familie stelt. Dat vraagt veel mensenkennis.”

