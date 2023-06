Private banking bij Degroof Petercam gaat over meer dan alleen beleggen

Het is bekend dat private bankers het roerende vermogen van hun cliënten, geheel of gedeeltelijk, beleggen om het te beschermen en optimaal te doen renderen. De experten bij Degroof Petercam maken daarbij op financieel, fiscaal en juridisch vlak duidelijk het verschil. Maar ze gaan nog verder en bieden naast hun expertise in beleggen ook verwante relevante diensten aan.

Cliënten van Degroof Petercam, al dan niet ondernemers, werken jaren aan de uitbouw van hun vermogen. En dan verwachten ze van hun private banker terecht dat hij dat zorgvuldig beheert, beschermt en laat aangroeien.

Fiscale en juridische diensten

Naast het beleggen van roerend vermogen biedt Degroof Petercam onder Estate Planning belangrijke aanvullende fiscale en juridische diensten aan:

vermogensplanning via schenking, testament, huwelijksvermogensstelsels, zorgvolmacht …

vermogensstructurering via een maatschap, vennootschap, private stichting …

fiscaliteit over personen- en vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting, internationale fiscaliteit …

Binnen diezelfde Estate Planning bieden de experten ook specifieke diensten aan, zoals familie-governance, filantropie en kunstadvies.

Family balance

Het beheren van een familiaal bedrijf of patrimonium kan een uitdaging zijn bij een generatiekloof of verschillen in toekomstvisie, persoonlijkheden en levenskeuzes. Voor een succesvolle overdracht is het belangrijk om bepaalde thema’s bespreekbaar te maken en krijtlijnen uit te zetten. Daarom brengen experten bij Degroof Petercam, als onafhankelijke moderators, de familieleden in een gestructureerd traject dichter bij elkaar rond gedeelde visies en waarden. Het doel is enerzijds om hun huidige en toekomstige rollen in kaart te brengen en de verwachtingen op elkaar af te stemmen. En anderzijds om de volgende generatie te vormen en te betrekken. De focus ligt op de identificatie van de wensen, de anticipatie van conflicten en op afspraken, gedragen door alle familieleden.

Veel cliënten van Degroof Petercam zijn sociaal geëngageerd. Ze beseffen dat ze het goed hebben en willen iets terugdoen. Tegelijk wensen ze dat hun giften geen druppel op een hete plaat zijn. Experten bij Degroof Petercam begeleiden hun filantropische inspanningen door ze op de interesses van de cliënten af te stemmen of een filantropische stichting op te zetten. Zo ontwikkelen de cliënten meer visie en impact. Bovendien is er duidelijkheid over wat er in de nalatenschap met de giften gebeurt.

Almaar meer cliënten bouwen een kunstcollectie op, uit passie of als diversifiëring van het vermogen. Buiten de Estate Planning om geven experten van Degroof Petercam advies over het beheer, de inventarisatie en de overdracht van kunstcollecties of de inbreng in een maatschap. Ze peilen ook de interesses van de cliënt en bezoeken samen museums of kunstgaleries. Een kunstcollectie uitbouwen kan overigens eenvoudig beginnen.

Degroof Petercam doet duidelijk meer dan roerende vermogens succesvol te beleggen. Experten waken in bredere zin over de welvaart en het welzijn van de cliënten.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze Private Bankers.



www.degroofpetercam.com