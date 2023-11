Peugeot E-308 SW zet breaksegment onder stroom

Breaks zijn, net als SUV’s, de jongste jaren zeer populair op de fleetmarkt. Tegelijk kiezen bedrijven steeds vaker voor 100 procent elektrische wagens. Maar elektrische breaks? Die zijn vandaag nog op één hand te tellen. De nieuwe Peugeot E-308 SW lijkt het ideale antwoord.

Het segment van de elektrische breaks zal de komende jaren sterk groeien, zeker in ons land waar dit koetswerktype vaak gekozen wordt. Peugeot doet ongetwijfeld een slimme zet met de introductie van de nieuwe E-308 SW, waarvan trouwens ook een vijfdeurs hatchback bestaat (E-308). Peugeot heeft de ambitie om een zeer uitgebreid elektrisch gamma aan te bieden en is goed op weg. Na de compacte hatchback E-208, de compacte SUV E-2008, de E-308 en de E-308 SW zitten immers ook nog de fastback E-408, de fastback SUV E-3008 en de grote SUV E-5008 in de pijplijn.

Zeer efficiënt

De nieuwe Peugeot 308 SW geeft je voortaan de keuze tussen plug-in hybride, benzine, diesel of elektrisch. Als plug-in hybride (met 180 of 225 pk) is de Peugeot 308 SW al zeer populair op de fleetmarkt en ook de E-308 SW oogt veelbelovend met zijn fiscale aftrekbaarheid van 100 procent. De E-308 SW wordt aangedreven door een nieuwe elektromotor met een vermogen van 115 kW (156 pk) en een onmiddellijk beschikbaar koppel van 270 Nm. Ook de batterij, die in 30 minuten oplaadt van 20 tot 80 procent aan een publiek laadpunt van 100 kW, is van een nieuwe generatie. Een driefasige boordlader (11 kW) is standaard.

Met een gemiddeld verbruik van 12,7 kWh/100 km blijkt deze elektrische break opvallend efficiënt. Hiermee is een rijbereik van meer dan 400 km mogelijk (WLTP-cyclus), afhankelijk van het uitrustingsniveau. Visueel lijkt de E-308 SW op zijn broers met verbrandingsmotor, al tekenden de ontwerpers bijvoorbeeld wel nieuwe aluminium wielen van 18 duim voor een betere aerodynamische efficiëntie. Om het energieverbruik zo goed mogelijk te beheren, kun je als bestuurder de rijmodus kiezen (Eco, Normal en Sport) en zelfs meer energie terugwinnen door met de Brake-modus sterker te vertragen wanneer je het gaspedaal loslaat.

Rijhulpmiddelen

Op technologisch vlak is de nieuwe E-308 SW uitgerust met de nieuwste generatie rijhulpmiddelen om rustig en veilig te rijden. Denk bijvoorbeeld aan de adaptieve cruise control met Stop en Go-functie, de dodehoekbewaking op grote afstand (75 meter) of Rear Traffic Alert (als optie), dat je waarschuwt voor gevaar bij het achteruitrijden. Ook de bekende Peugeot i-Cockpit is van de partij, met een compact (en verwarmd) stuurwiel, een digitaal head-updisplay in 3D (op de GT) dat je zelf kunt instellen en een centraal aanraakscherm van 10 duim. Bij de E-308 SW hoort tot slot ook een MyPeugeot-app om vanop afstand een oplaadbeurt te plannen.

Ontdek de Peugeot E-308 en E-308 SW binnenkort bij de Peugeot verdelers of maak nu reeds kennis met de nieuwe modellen op www.peugeot.be