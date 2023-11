Nieuwe elektrische MINI’s klaar om fleetmarkt te veroveren

MINI introduceert twee nieuwe, elektrische modellen die zeer interessant zijn voor de fleetmarkt: de driedeurs MINI Cooper Electric en de ruime cross-over Countryman Electric. “We combineren de kenmerken van de ideale fleetwagen met de fun en het kartgevoel dat typisch MINI is”, zegt Gabriel Goffoy, General Manager van MINI Belux.

“MINI toont meer dan ooit een volwassen karakter tegenover de maatschappelijke verandering. We hebben het juiste product dat perfect past bij de elektrificatiedoelstellingen van Europa tegen 2035. MINI wil al tegen 2030 volledig elektrisch zijn en is op dat vlak een koploper”, vertelt Gabriel Goffoy. “MINI heeft een gamma dat zowel voor particulieren als bedrijven ideaal is. We zitten op alle vlakken goed: het is een moderne, uitstootvrije wagen die qua restwaarde uitstekend scoort.”

402 km rijbereik

De nieuwe Cooper van MINI wordt verkrijgbaar als Cooper E (184 pk) en Cooper SE (218 pk). Volgens de WLTP-testcyclus bedraagt het rijbereik maximaal 305 kilometer in de Cooper E en zelfs 402 kilometer in de Cooper SE. “Het rijbereik wordt een echte gamechanger. Het is onze eerste EV die boven de 400 kilometer zit en tegelijk onder de grens van 40.000 euro blijft”, zegt Jeroen Lissens, Head of Corporate Communications bij BMW Group Belux.

Duurzame materialen

De nieuwe MINI’s onderscheiden zich ook door hun duurzame materialen. “We zijn afscheid aan het nemen van leder en gebruiken meer gerecycleerde stoffen. Er zit nu al ongeveer 30 procent gerecycleerde materiaal in een MINI. Dat is voor onze industrie zeer veel”, verklaart Jeroen Lissens. Hij wijst er ook op dat fleetmanagers in de keuze van hun wagenpark steeds meer belang hechten aan duurzaamheid. “MINI belichaamt als geen ander merk het duurzaamheidsconcept. Het zit in ons DNA.”

Countryman Electric

Samen met de Cooper Electric presenteert MINI de nieuwe Countryman Electric, de eerste zuiver elektrische versie van de grootste MINI. In de Countryman E is de elektromotor 204 pk sterk, terwijl de Countryman SE ALL4 – de eerste elektrische MINI met vierwielaandrijving – 313 pk levert. Het rijbereik bedraagt respectievelijk 462 en 433 kilometer. “De Countryman Electric is de ideale gezinswagen waarin je wat hoger zit. Het is vooral een heel ruime en mooie wagen”, vindt Gabriel Goffoy. De nieuwe MINI Cooper Electric kun je nu al bestellen, de Countryman Electric begin 2024. Ze staan in de loop van de eerste helft van 2024 in de MINI-showrooms en mogen nu al rekenen op veel interesse.

Meer weten over de MINI Cooper Electric en Countryman Electric? Ontdek ze op www.mini.be