Kan een zwembad ook duurzaam zijn? Leisure Pools bewijst van wel

Steeds meer Belgen willen een zwembad in hun tuin. Tijdens de coronaperiode was er zelfs een echte hausse in de sector van de zwembadbouwers. Leisure Pools uit Aarschot werd 10 jaar geleden opgericht en intussen één van de grootste zwembadbouwers van de Benelux. CEO Filip De Weer en echtgenote Evelien Coppenrath zien mooie perspectieven voor verdere groei in kleinere en energiezuinige zwembaden.

Leisure Pools is nog een vrij jong bedrijf. Hoe zijn jullie eigenlijk in deze sector terechtgekomen?

Filip De Weer: “Ik had mijn vorige bedrijf verkocht en was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik had wel wat kennis van burgerlijke bouwkunde en dacht eraan om kwalitatieve zwembaden in België te importeren en te verdelen. Na een grondige marktstudie ben ik terechtgekomen bij Explore Industries uit Australië, de grootste zwembadproducent ter wereld. Het contact met eigenaar en voorzitter David Pain was meteen erg hartelijk. We bouwden snel een wederzijds vertrouwen uit. Daardoor kon Leisure Pools starten als verdeler voor de Benelux, met het idee om van hieruit ook de Europese markt verder aan te boren.”

Waar staat het bedrijf vandaag? Heeft de coronapandemie een blijvende impact gehad?

Filip De Weer: “We voeren zwembaden in en verdelen die naar B2B-klanten in de bouwsector. Daarnaast leveren, plaatsen en onderhouden we zelf zwembaden bij particulieren. Jaarlijks bouwen we er zo’n 300. Daarvoor hebben we een team met een 35-tal medewerkers, elk met hun eigen specialisatie. Zo beschikken we bijvoorbeeld over een dienst die zich enkel en alleen op onderhoud toelegt.”

Evelien Coppenrath: “De voorbije jaren waren een uitdagende periode. Tijdens corona was het alle hens aan dek. We moesten heel snel opschalen om de spectaculaire vraag naar zwembaden te kunnen volgen. Maar vorig jaar keerde trend: door de energiecrisis en de rentestijgingen liep de vraag fors terug. We moesten noodgedwongen onze organisatie weer aanpassen. Reculer pour mieux sauter, zeg maar.”

Waar zien jullie inmiddels opportuniteiten voor verdere groei?

Filip De Weer: “Onze groei zal er niet zozeer komen door meer zwembaden te bouwen. We zien meer potentieel in het B2B-segment, waarbij we zwembadkuipen toeleveren aan andere bedrijven. Om in te spelen op de vraag naar kleinere zwembaden, hebben we de mini-pool ontwikkeld. Dat is een kleiner zwembad op maat van stadstuinen met een lengte van 5 à 7 meter. Dat product is sinds kort beschikbaar en kent meteen een beloftevolle verkoop.”

Evelien Coppenrath: “Daarnaast lanceerden we in 2021 het concept ‘Zero Energy Pool’. Het gaat om een slimme sturing die ervoor zorgt dat de warmtepomp voor het opwarmen van zwembadwater maximaal kan draaien op de energie van je eigen zonnepanelen. Zo gaat er minder stroom verloren en gebruiken klanten ook minder stroom van het net.”

Verduurzamen is voor jullie bedrijf een prioriteit. Hoe pakken jullie dat aan voor jullie eigen activiteiten?

Filip De Weer: “We willen energie-efficiënter worden en onze eigen groene stroom opwekken. Hoewel ik daar als ingenieur wel in thuis ben, bleek dat toch een moeilijker parcours dan gedacht. Tot ik van KBC Commercial Banking het aanbod kreeg om in gesprek te gaan met hun specialisten rond energie en verduurzaming. Die hebben een audit opgesteld en kwamen met heel wat praktische tips. Ze kennen ook hun weg bij overheden en energiebedrijven. Dat heeft ons ontzettend geholpen en we zijn die adviezen nu stap voor stap aan het concretiseren.”

Kristof Janssen (KBC Commercial Banking): “Met ecoWise beschikt KBC over een adviesbureau dat kmo’s begeleidt en ondersteunt in hun transitie naar duurzamer ondernemen. Onze experts leggen daarbij een focus op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Samen met de klant wordt nagegaan welke richting het bedrijf uit wil en wat de opportuniteiten zijn. Dat levert een adviesrapport op. Vervolgens begeleidt ecoWise de ondernemer in zijn duurzaamheidstransitie. Met onze kredietexpertise kunnen wij de uitgewerkte oplossingen dan mee helpen realiseren.”

