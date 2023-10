Hoe werk je sneller, beter én verantwoord in hr, met AI?

Artificiële intelligentie is vandaag alomtegenwoordig. Maar welke impact heeft AI op het werk en hr? Acerta Consult onderzocht het en besprak de bevindingen met vier specialisten, tijdens het nieuwste Acerta Consult Panel Webinar.

“Concreet onderzochten we de evoluties binnen AI en welke gevolgen zij hebben voor hr”, steekt Hannelore Van Meldert van wal, director talent acquisition & orientation bij Acerta Consult. Daarvoor bevroeg Acerta Consult zijn Acerta Panel, dat bestaat uit panelleden van grote, middelgrote en kleine ondernemingen, en lezers van HR Square en #ZigZagHR. Heel wat hr-professionals, dus.

De opvallendste cijfers van die studie besprak Hannelore met AI-professor Tijl De Bie van UGent, HRIS en people analytics specialist Charlotte Himpe van imec, director product management Philippe Tassent van Acerta Consult en director business intelligence Joos Van Dyck van Acerta Consult.

Wat maakt AI mogelijk in hr?

Laat ons meteen daarmee beginnen. Uit de Acerta Consult-bevraging kwamen enkele interessante algemene AI-toepassingen naar boven, zoals het automatiseren van processen. Specifiek voor hr zien de bevraagden vooral voordeel op het vlak van rekrutering, selectie en talentontwikkeling. Philippe Tassent: “AI kan bijvoorbeeld helpen bij het screenen van cv’s, of het afnemen van video-interviews waarbij je op basis van de lichaamstaal conclusies kan trekken.” “Of het in kaart brengen van de talenten in je organisatie”, vult Tijl De Bie aan.

“Daarnaast kan AI juridisch advies bieden, via een chatbot, in mensentaal”, gaat Joos verder. “Of zelfs retentie voorspellen. Samen met imec en KULeuven brengen we carrièrepaden in kaart, via proces mining, om er patronen in te herkennen. Op basis van die data kunnen we voorspellingen over retentie doen.”

VIDEO: Hoe leidt AI tot meer efficiëntie?

Hoe zit het met de ethiek?

In de huidige AI-modellen zitten nog vooroordelen ingebakken. Je kan er dus niet blind op vertrouwen. AI kan voordelen zelfs versterken, waarschuwt Tijl De Bie. Of het laat nieuwe vooroordelen ontstaan. Charlotte Himpe: “Eenmaal een manager gezien heeft dat een medewerker grotere kans maakt om zijn ontslag in te dienen, blijft dat in diens hoofd zitten.”

“Vandaag is menselijke interventie dus inderdaad cruciaal,” haakt Tijl De Bie in, “maar in de toekomst kan AI tot meer objectiviteit en inclusiviteit leiden. Zo kan je AI laten nagaan of vacatures niet te veel of te weinig mensen met bepaalde demografische kenmerken aanspreken. AI werkt vanuit een principe ‘biased-in – biased-out’. Het is dus belangrijk om daarover bij aanvang goed na te denken en er beslissingen in te nemen. Bias betekent immers niet hetzelfde voor iedereen. Een ethical board is zinvol.”

VIDEO: Hoe ga je verantwoord met AI om?

Leidt AI tot minder jobs?

Nog zo’n cruciale vraag. Toen Acerta Consult vroeg naar de impact van AI op het personeelsbestand, dacht 82% evenveel personeel nodig te hebben. “Zolang de AI-toepassingen beperkt zijn, zal dat inderdaad niet veranderen”, reageert Charlotte Himpe. “Maar naarmate we meer AI in onze jobs gebruiken, zullen functies verschuiven en medewerkers hun rollen wijzigen. Het vraagt aanpasbaarheid van de medewerker.”

Philippe Tassent beaamt dat: “Vandaag kan AI vooral routineklussen overnemen, als een slimme en snelle assistent. Op wat langere termijn zullen autonome systemen echt jobs vervangen. Maar bij soortgelijke bewegingen, zoals de robotisering, kwamen er ook altijd nieuwe jobs bij. AI zorgt voor Augmented Human Abilities en dus zal een menselijke tussenkomst altijd cruciaal blijven.” “Zo zien we een heel grote vraag naar dataprofielen”, pikt Joos Van Dyck in.

VIDEO: Hoe zet imec AI in voor hr?

Wat moet je leren om met AI te werken?

“De nieuwe jobs zullen wel andere vaardigheden vereisen”, gaat Philippe Tassent verder. “Dat zal voor iedereen in hr dé grote uitdaging zijn. Hoe leer ik mijn medewerkers die nieuwe skills aan?”

“Het management moet vooral weten wat AI mogelijk maakt en wat de meerwaarde ervan is”, benadrukt Tijl De Bie. “Technische profielen die de AI-projecten realiseren, moet je meer doorgedreven opleiden. Laat in ieder geval je mensen ook experimenteren, want al doende leer je sneller de juiste AI-toepassingen ontwikkelen en gebruiken.”

Charlotte komt nog even terug op de ethiek: “Je moet je mensen ook de nodige skills aanleren om misbruik te herkennen. Hoe herken je bijvoorbeeld deepfakebeelden?”

Laat je niet tegenhouden, maak er werk van

Wat hr-professionals vandaag nog tegenhoudt om AI in te zetten? Vooral een gebrek aan kennis (39%) en tijd (25%), blijkt uit een poll tijdens het webinar. “Maar als je er niet op inzet, word je vroeg of laat voorbijgestoken door de concurrentie”, waarschuwt Tijl De Bie. Maak er dus werk van, met de adviezen uit dit webinar en deze opleiding van Acerta Consult en Re-Imagine.

VIDEO: Hoe zet je als hr concreet AI in?