Hoe verbeter je de energieprestaties van je gebouwen?

Bedrijven hebben belang bij de verbetering van de energieprestaties van hun vastgoed. Een energetische renovatie resulteert in een lagere energiefactuur en CO2-uitstoot en vergroot de waardevastheid van het pand. Maar hoe pak je dat als ondernemer aan?

EPC-label A tegen 2050

Volgens het Internationaal Energieagentschap is vastgoed verantwoordelijk voor 40% van de globale CO2-emissies. De exploitatie van gebouwen is daarbij goed voor 70%, de rest van de uitstoot komt van de bouw zelf.

Om de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2050 te halen, zullen alle gebouwen een energielabel (of EPC-label) “A” moeten hebben.

170.000 renovaties per jaar

In België is de uitdaging groter dan in onze buurlanden. ‘Dat komt omdat ons gebouwenpark gemiddeld groter en ouder is.

Belgische woningen hebben op Europees vlak de tweede hoogste CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking. Om de doelstellingen te halen, moeten er elk jaar 170.000 woningen gerenoveerd worden. Voor niet-residentieel vastgoed is de situatie nog uitdagender. Dat vertegenwoordigt 17% van het totale gebouwenpark in België en veroorzaakt maar liefst 26% van de uitstoot.

Verplichte verduurzaming, ook voor bedrijven

Om het tempo richting 2050 op te voeren, verstrengen overheden gradueel de EPC-regelgeving. Die is al strikt voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande gebouwen bestaan er steeds meer verplichtingen. Als bedrijfsleider, ben je binnenkort verplicht om een energieprestatiecertificaat (EPC) voor te leggen, als je je commercieel gebouw wil verkopen of verhuren.

Inzicht in impact en kostprijs van investeringen

Maar hoe plan je die investeringen? Hoe weet je welke investeringen de meeste invloed hebben op het EPC van je gebouw? En vertaalt zich dat steeds in maximale energiezuinigheid?

Met de ING Sustainable Buildings Guide, hebben de professionele klanten bij ING toegang tot een gratis digitale tool die inzicht biedt in de impact en de kostprijs van de investeringen die hun gebouw duurzamer maken. De tool houdt rekening met de verschillende EPC-wetgevingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Terugverdientijd van duurzame investeringen

Het intuïtieve dashboard van de ING Sustainable Buildings Guide toont niet alleen de verbetering van het energielabel en de vermindering van de CO2-uitstoot, maar ook de kostprijs en jaarlijkse energiebesparingen. Dit geldt zowel voor de individuele gebouwen als voor de volledige vastgoedportefeuille van de klant.

Lenen tot 100%

Als bank wil ING zijn klanten een duw in de rug geven bij de financiering van die investeringen door 100% van het nodige bedrag uit te lenen aan een voordelig rentetarief.

Binnen welke termijn zal jouw energetische renovatie afgeschreven zijn?

Ontdek de ING Sustainable Buildings Guide.