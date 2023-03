Grondstoffen bij jou thuis: duurzaamheid in de kijker bij IKEA

Onze keuzes hebben duidelijk een impact op het milieu, en daarom kiezen we steeds vaker voor hoogwaardige en duurzame producten. Dit besef leidt tot goede gewoontes. Zo herstellen we liever onze spullen dan iets nieuws in huis te halen. Of we recycleren ze en geven ze een nieuw leven.

Want #AlleBeetjesHelpen.

IKEA wil zijn impact op het klimaat beperken en kiest daarom voor een duurzamer productieproces. Dit vertaalt zich al concreet in de creatiefase van de artikelen. Maar tegen 2030 moeten álle producten volledig recycleerbaar zijn en/of uit hernieuwbare of gerecycleerde materialen bestaan. Dat het merk op de goede weg is, bewijzen deze grondstoffen waar IKEA vaak voor kiest.

1) Verantwoord

Een van de favoriete materialen van IKEA is hout, want het levert sterke én duurzame meubels op. Zo had 99,5 % van het hout dat IKEA in 2021 gebruikte, een FSC-certificaat. Dit kwaliteitslabel biedt de garantie dat een product uit verantwoord beheerde bossen komt. Diezelfde aanpak geldt ook voor het katoen bij IKEA. Dat is gerecycleerd of werd op een duurzamere manier ontgonnen, bv. met minder water.

2) Recycleerbaar

Na hout gebruikt IKEA het liefste metaal in zijn producten. Koolstofstaal, roestvrij staal en aluminium (de drie meest gebruikte metalen) staan namelijk bekend voor hun roest- en slijtvastheid. Bovendien zijn ze erg gemakkelijk te recycleren. De meubels van IKEA zijn trouwens volledig demonteerbaar. Dankzij die aparte onderdelen wordt recycleren echt kinderspel.

3) Eindeloos hernieuwbaar

Ook bamboe is een extreem sterk materiaal, dat je bovendien makkelijk kunt bewerken zonder daar al te veel andere grondstoffen voor aan te spreken. Heraanplanten is trouwens niet nodig, want deze plant groeit vanzelf terug. En dan hebben we nog de wol in de plaids, kussens en tapijten van IKEA. Die grondstof groeit steeds terug – van een hernieuwbaar materiaal gesproken!

Minder afval

Dat is iets wat IKEA bezighoudt en waar het merk zich 100 % voor inzet. Zo worden de oude uniformen van de werknemers gerecycleerd en hergebruikt. Dat is een van de vele initiatieven voor een duurzame toekomst. Het voordeel? Een veel kleinere ecologische voetafdruk dan die van materialen die met nieuwe grondstoffen worden gemaakt.

Recycleren? Hier!

Weet je niet waar je met je oude lampen en batterijen heen moet? Of met de inbussleutels waarmee je je meubels van IKEA in elkaar hebt gezet? Breng ze naar het inzamelpunt aan de recyclageservice van je IKEA winkel. Zo kunnen ze worden omgezet in nieuwe grondstoffen. Handig voor jou … en beter voor de planeet!