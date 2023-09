Galaxy Z Fold5: de digitale alleskunner

De grenzen tussen de smartphone en laptop verdwijnen definitief. Met de Samsung Galaxy Z Fold5 op zak sta je altijd en overal paraat. Mobiel werken is nog nooit zo eenvoudig en prettig geweest!

Waarom twee toestellen kopen als één volstaat? Als je de Galaxy Z Fold5 openklapt, heb je als het ware twee smartphones tot je beschikking. Of beter nog: een smartphone én een portable pc. Met drie schermen. Een mobiel kantoor dat gewoon in je broekzak of handtas past.

Het hoeft niet te verbazen dat vouwbare smartphones steeds meer opgang maken. Als je er nog niet mee vertrouwd bent, kan je je nauwelijks voorstellen hoeveel werkcomfort zo’n toestel met vouwbaar scherm je oplevert. Het bewerken van documenten, het bekijken van spreadsheets en het navigeren doorheen websites gaat een stuk vlotter dan met een traditionele smartphone. De Galaxy Z Fold5 laat toe om liefst drie verschillende vensters te openen op één scherm, wat maakt dat je altijd een overzichtelijk beeld hebt van je activiteiten. Je kan makkelijk bestanden, foto’s en video’s van het ene naar het andere scherm slepen, met twee vingers of met de apart verkrijgbare S-pen. Op de taakbalk vind je snelkoppelingen naar maximaal 12 apps.

Bijna zoals een tablet

Openklappen mag, maar hoeft niet. Op het scherm aan de buitenkant kan je eenvoudig een reeks basistaken uitvoeren, zoals berichten beantwoorden, je agenda beheren of het weerbericht bekijken. Het vouwscherm aan de binnenkant meet 7,6 inch, wat al aardig in de buurt komt van de afmetingen van een tablet. Het dubbele scherm garandeert dankzij zijn resolutie van 1812 x 2176 pixels een hoogwaardige visuele ervaring, ook wanneer je video’s bekijkt. Het scherm aan de buitenkant moet nauwelijks onderdoen, met een resolutie van 904 x 2316 pixels. Om eventuele schade te voorkomen, is het buitenscherm voorzien van een stevige glaslaag (Gorilla Glass Victus 2). Het vouwscherm is op zijn beurt uitgerust met een vooraf aangebrachte plastic screenprotector.

Ongelukjes uitgesloten

Dankzij het nieuwe scharnier, nog niet aanwezig bij voorganger Galaxy Z Fold5, kan je het toestel naadloos dichtvouwen. De twee helften rusten plat op elkaar, zonder ruimte ertussen, zoals bij het vorige model. Zo maken stof en ander vuil geen kans om binnen te dringen. Het scharnier maakt de Galaxy Z Fold5 ook uitermate stevig. Dat blijkt onder andere uit de robuustheidstest van de populaire YouTuber JerryRigEverything. Die onderwerpt de smartphone aan enkele radicale proeven, maar krijgt het niet stuk. Ook een mogelijk ongelukje, zoals het toestel naar de verkeerde kant dichtvouwen, is uitgesloten.

Vertrouwde omgeving

Of je nu arts of aannemer bent, consultant of controller, je wil vandaag op elke mogelijke plaats je werk kunnen doen. De Galaxy Z Fold5 komt tegemoet aan die wens. De alleskunner is compact en lekker licht: 3,2 inch dunner en 9 gram lichter dan zijn voorganger.

De motor van het toestel, de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen2-processor, zorgt voor de nodige power. Ook wanneer je vier apps tegelijk hebt openstaan, verlies je niet aan snelheid. Samsung voorziet trouwens een brede waaier aan apps die je werk vergemakkelijken, zoals Wrike (voor taakplanning), Zoho (e-mailmarketing), Webex (vergaderen, bellen, berichten sturen) en nu ook GoodNotes (voor digitale notities). Het vouwbare scherm biedt ruimte genoeg om pakweg aan de onderzijde notities te maken en tegelijk in contact te blijven met je collega’s.

Via de Desktop-interface (DeX) kan je de Galaxy Z Fold5 draadloos of met de kabel aansluiten op een monitor. Samsung Knox zorgt ervoor dat vertrouwelijke en gevoelige gegevens beveiligd worden, waar je ook bent.

Film en muziek

Naast werk moet er ook ontspanning zijn. Voor het maken van selfies kan je een beroep doen op de camera achter het voorscherm, maar de mooiste beelden schiet je met 50-megapixel-hoofdcamera die je gebruikt wanneer je het toestel openklapt. Heb je zin in een filmpje of een streepje muziek? Het grote scherm van de Galaxy Z Fold5 dompelt je onder in een heuse cinema-ervaring, de stereoluidsprekers aan de boven- en onderzijde behoren tot de absolute top op de markt. Zowel de lage als de hoge en middelhoge tonen weerklinken wonderwel. Work hard, play hard: voor wie dat ambieert, lukt het met de Galaxy Z Fold5 beter dan ooit!

