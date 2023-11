Fernand Huts van Katoen Natie: “Internationaliseren ging vanzelf, dankzij onze klanten”

Katoen Natie is één van die Vlaamse ondernemingen die de wereld heeft veroverd. De logistieke dienstverlener is actief in 40 landen wereldwijd: in havens, in logistieke zones of bij het bedrijf van een klant. Ondernemer Fernand Huts, die al 4 decennia de groep leidt, werkt aan een soortgelijke internationalisering voor Indaver. De afvalverwerker maakt sinds 2015 deel uit van de groep Katoen Natie en investeert volop in buitenlandse projecten en verduurzaming.

Wat is het geheim achter het succes van Katoen Natie?

Fernand Huts: “Wij werken steeds een oplossing op maat uit voor elke klant. We hebben bijvoorbeeld sterk geautomatiseerde magazijnen voor e-commerce. Maar al die automatisatie gebeurt tailormade. Elke klant krijgt wat hij wil, niet wat wij hem willen opdringen. En daarnaast zijn we specialist in applied engineering: dankzij technologie en innovatie kunnen we ervoor zorgen dat goederen zoals plastic hun waarde behouden, zelfs als er onderweg een vervuiling optreedt. Wij filteren die er wel uit.”

Met uw logistieke activiteiten bent u wereldwijd actief. Welke strategie heeft u gevolgd om te internationaliseren?

Fernand Huts: “Wij creëren enorm veel waarde dankzij onze technologie, onze ingenieurskunde en ons gezond boerenverstand. De aanpak om maatwerk te leveren aan elke klant, levert alleen maar tevreden klanten op. En voor ons is dat een geweldige internationale strategie geweest. Steeds meer tevreden klanten wilden immers ook met ons werken voor hun buitenlandse vestigingen. Zo zijn we gestart in Frankrijk, Duitsland, UK, Thailand, de VS, enzovoort.”

Naast de logistieke multinational omvat de groep Katoen Natie ook Indaver. Wat zette u ertoe aan om die afvalverwerker over te nemen?

Fernand Huts: “Indaver is ontstaan als samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid en vele Antwerpse chemische bedrijven, die samen een oplossing wilden bieden voor het afval van de industrie. Toen de Nederlandse meerderheidsaandeelhouder er van af wou, zag ik er wel potentieel in. Maar het was toen absoluut geen sexy bedrijf. Nu is het dat wel, omdat we met niets anders dan sustainability bezig zijn. We verwerken afvalstromen voor steden en gemeenten, verzorgen compostering en zitten in chemische afvalverwerking. Van dat chemisch afval maken we stoom en elektriciteit.”

Hoe ziet u de toekomst voor Indaver?

Fernand Huts: “We hebben de voorbije jaren hard gewerkt aan een concept om plastics te recycleren zodat ze als volwaardige grondstof gebruikt kunnen worden door de plasticproducenten. Een eerste proeffabriek voor chemische recyclage is nu in opbouw. Als we erin slagen om een kwalitatieve grondstof te produceren, zal dat revolutionair zijn. Dan zullen we het concept verder kunnen uitrollen in elk gebied waar de petrochemie actief is en waar er plastic kan gerecycleerd worden. Want die industrie zit te wachten op dergelijke producten.”

En intussen maakt u ook werk van verdere Internationalisering?

Fernand Huts: “Ja, Indaver is al actief op 30 locaties in 9 landen. We verwerken bijvoorbeeld de helft van het afval in Schotland en hebben in Duinkerke een grote fabriek. Ook hier volgen we onze klanten naar het buitenland. En we grijpen de kansen waar we ze zien. De Britten exporteren nog heel veel huisvuil. Daarom kochten we in Rivenhall, in Essex, een oud vliegveld. We bouwen er op dit ogenblik twee grote fabrieken voor het verwerken van huishoudelijk afval. Daarmee zullen we de regio tussen Londen, de Thames en de zee kunnen bedienen. Hun afval zullen we omzetten in energie.”

Wim Eraly (algemeen directeur KBC Commercial Banking): “Dit is één van die Vlaamse bedrijven die erin geslaagd zijn door hun down-to-earth mentaliteit en hun gezond verstand, een sterke marktpositie uit te bouwen en daar vervolgens een enorme internationale expansie aan te koppelen. Fernand Huts wijst op twee belangrijke succesfactoren: innovatie en duurzaamheid. En dat is ook waar wij met KBC voor staan: een langetermijnbeleid met veel aandacht voor verduurzaming en innovatie. We zijn dan ook al jaren een trotse partner van Katoen Natie in zijn internationale veroveringstocht. En ook wij volgen onze klanten graag naar het buitenland, waar we een ruim netwerk van filialen hebben om hen te ondersteunen.”

