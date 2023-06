Exportbedrijven: beter voorbereid, beter verzekerd

Ondanks de reeks crisissen kijken de Belgische exportbedrijven de toekomst met toenemend vertrouwen tegemoet. Ze wapenen zich tegen uitdagingen zoals de hoge energieprijzen of de bevoorradingsproblemen en opteren er sneller voor hun risico’s te verzekeren.

De voornaamste les die de achtste Exportbarometer van Credendo en Trends ons leert, is dat het optimisme weer op de afspraak is. Vier van de vijf exportbedrijven geven blijk van een middelmatig tot sterk vertrouwen. “Tegen de achtergrond van de nasleep van de COVID-pandemie, de oorlog in Oekraïne, andere regionale conflicten, de ontwrichting van bevoorradingsketens, de inflatie, kostenstijgingen en de klimaatopwarming tonen de ondernemingen eens te meer hun grote veerkracht”, aldus Nabil Jijakli, Deputy CEO van Credendo.

Dit goede nieuws is vooral te danken aan het feit dat de impact van de onzekere situaties is afgenomen. “In 2023 geeft 42% van de bedrijven aan zware gevolgen te ondervinden van de hoge energieprijzen. In 2022 bedroeg dat cijfer nog 56%. Ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de bevoorradingsproblemen, het tekort aan arbeidskrachten en de klimaatopwarming nemen af.”

Inspelen op problemen

Volgens Nabil Jijakli heeft het aarzelend conjunctuurherstel in de eerste plaats te maken met de maatregelen die de bedrijven hebben genomen. “45% van de bedrijven streeft naar een lagere energiefactuur door hun werknemers aan te moedigen om verspilling tegen te gaan. Vier van de tien ondernemingen investeren in installaties om zelf energie te produceren, zoals zonnepanelen, windmolens enz. Andere populaire initiatieven zijn het isoleren van gebouwen, energiebeheerprogramma’s en energiebesparende uitrustingen.”

De ondernemingen trachten zich ook te wapenen tegen de bevoorradingsproblemen waarmee zowat twee van de drie exportbedrijven te maken kregen in de zes maanden die aan de bevraging voorafgingen. “15% van de bedrijven heeft zijn bevoorradingsketens onder de loep gelegd en 40% is van plan bijkomende acties te ondernemen, vooral gericht op een diversifiëring van hun leveranciers.”

Kredietrisico’s verzekeren

Dankzij deze ingrepen zien de exportbedrijven de toekomst met meer vertrouwen tegemoet: 75% verwacht in de komende drie jaar een toename van hun exportomzet. Toch wachten hen nog heel wat obstakels.

“Concreet vormen de productiekosten in België de meest genoemde uitdaging in het huidige economische klimaat. Andere struikelblokken die door ongeveer een exportbedrijf op vijf worden opgesomd, zijn het risico op niet-betaling van facturen en politieke onzekerheden.”

Om zich tegen deze risico’s te wapenen verkiest 29% van de exportbedrijven een 100% voorafbetaling. Daarnaast opteren ook steeds meer ondernemers voor een kredietverzekering, een oplossing die door Credendo wordt aangeboden. “Bedrijven kunnen zich door middel van onze krediet- en investeringsverzekeringen indekken tegen een aantal risico’s, zoals de niet-betaling van facturen, het onvermogen om deviezen over te maken, conflicten, onteigeningen enz. Ons verzekeringsaanbod is gebaseerd op een uiterst grondige monitoring van bedrijfssectoren en van meer dan 240 landen en entiteiten. Wij evalueren hun politieke en economische risico’s zodat bedrijven met exportambities zich terdege geïnformeerd op de buitenlandse markten kunnen begeven.”

Het klimaat baart (iets) minder zorgen

Het percentage exportbedrijven dat aangeeft nadeel te ondervinden van de klimaatopwarming is gedaald van 47% naar 36%. Ook het draagvlak voor de stelling dat ondernemingen hun strategie moeten aanpassen aan de klimaatverandering, blijkt kleiner geworden. “Dat kan verrassend overkomen, maar we mogen niet vergeten dat de vorige twee Exportbarometers net na de overstromingen in 2021 en na de hittegolf van 2022 zijn opgemaakt. Toch zeggen vier van de vijf ondernemingen dat ze zelf actie ondernemen tegen de klimaatverandering en niet wachten op de wetgever.”

Ze kunnen daarvoor onder meer een beroep doen op het Credendo Green Package. “Dit programma ondersteunt projecten met een positieve milieu-impact via verschillende steunmaatregelen, zoals een hoger gedekt percentage (98%), een grotere participatie van Credendo in de bankwaarborgen (80%) en de mogelijkheid om binnenlandse initiatieven met exportpotentieel te financieren. Zo verleende Credendo in het kader van het Credendo Green Package reeds steun aan DEME en Jan De Nul voor offshorewindmolenprojecten, aan EnergyVision (actief in de zonnesector) en aan John Cockerill voor investeringen in waterstoftoepassingen.”

Referentiebarometer

Ook deze achtste editie van de Exportbarometer van Credendo en Trends staat garant voor een hele reeks waardevolle bevindingen.

“Onze resultaten stemmen overeen met de feitelijke gegevens die achteraf beschikbaar worden en zijn daarom een betrouwbare en waardevolle graadmeter in deze crisistijden. Deze betrouwbaarheid is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de kwaliteit van de antwoorden, waarvoor we de respondenten nogmaals wensen te bedanken. Dit jaar konden we rekenen op bijna duizend deelnemers met voor het overgrote deel managementfuncties.”