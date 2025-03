Elektrische auto opladen? Zo haal je het maximum uit jouw beschikbare netaansluiting

De snelle elektrificatie van het wagenpark leidt tot nieuwe uitdagingen. Meer elektrische auto’s betekent meer nood aan slimme laadoplossingen, zowel op het werk als thuis. Maar is de elektrische installatie daar wel op voorzien? En kun je de kosten van een zwaardere netaansluiting vermijden? Gerry Van Aken, Head of Sales van Eneco eMobility, legt uit hoe je het energiebeheer efficiënt aanpakt.

Meer dan ooit is het belangrijk om na te denken over de manier waarop je elektriciteit verbruikt. “Woningen of bedrijven beschikken vaak over onvoldoende netcapaciteit om het laden van elektrische wagens te combineren met het verbruik van huishoudtoestellen, productiemachines of verwarmings- en koelsystemen. Als er te veel tegelijk wordt aangeschakeld, genereert dat hoge verbruikspieken, die de aansluiting niet aankan. Het verzwaren van de netaansluiting is duur en soms niet eens mogelijk door netcongestie”, zegt Gerry Van Aken. Gelukkig vind je bij Eneco eMobility alternatieven.

Slimme energiesturing thuis …

Gerry Van Aken, Head of Sales van Eneco eMobility.

Om je wagen thuis op te laden, is de Eneco SlimLaden-app een handig hulpmiddel. “Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je auto ’s morgens volledig opgeladen moet zijn. Dan bekijkt de app welke zonproductie verwacht wordt en wanneer de elektriciteit het goedkoopst is. Op basis van een analyse van je stroomverbruik, weet de app hoeveel capaciteit er overschiet om aan de auto te geven. Het resultaat is dat jij zo goedkoop mogelijk kunt opladen.”

Met dynamic load balancing kun je een investering in een zwaardere netaansluiting vermijden. “Dat wil zeggen dat de laadpaal, ongeacht of je een digitale of analoge meter hebt, permanent meet welke capaciteit beschikbaar is voor de auto. De laadsnelheid past zich aan op basis van andere verbruikers in de woning.”

… en op het werk

Volgens hetzelfde principe kunnen ook bedrijven hun stroomverbruik onder controle houden. “Bedrijven kunnen hun gemiddeld verbruik opvragen bij de distributienetbeheerder. De beschikbare capaciteit benutten we maximaal voor de laadpalen. Via een algoritme worden de laadsessies van verschillende sets wagens gespreid in de tijd. Maar het totale verbruik blijft altijd netjes onder de grens van de beschikbare capaciteit. Hierin kunnen we nog een stap verder gaan via de Eneco eMobility Managed Charging Hub. Dit is een cloudoplossing die zorgt voor fase-optimalisatie en het laden dynamisch aanpast aan de beschikbare capaciteit.”

Plopsa kiest voor Eneco eMobility



Bezoek je weleens het populaire pretpark Plopsaland in De Panne? Dan heb je misschien al de vijftig laadpunten op de parking ontdekt. Dankzij Eneco eMobility kun je daar gemakkelijk je elektrische of plug-inhybride wagen opladen. “Voor Plopsa Groep plaatsen we de laadpunten op al hun sites in het hele land. Dat doen we ook voor hun medewerkers thuis”, vertelt Gerry Van Aken.



De samenwerking tussen Plopsa en Eneco eMobility verloopt heel vlot. “We organiseren het projectmanagement op een efficiënte manier. Binnen ons bedrijf is er één contactpersoon voor Plopsa die intern alle projecten in goede banen leidt. Het gaat niet alleen over de verkoop van de laadpunten, maar ook de configuratie en alle bijhorende werken om kabels te leggen of een cabine te installeren. Dat bieden we allemaal aan in één pakket. Plopsa vindt het ook fijn dat wij in heel het land actief zijn (met ook mogelijkheden in Nederland en Duitsland) en zowel laadpunten voor hun pretparken als voor hun medewerkers thuis kunnen voorzien.”

