Een tweede verblijf aan de Belgische kust kopen? Toch even opletten.

Veel Belgen kopen een tweede verblijf aan de Belgische kust, om er zelf te verblijven of om te verhuren. Maar wat zijn de juridische en fiscale aandachtspunten? Hoe kan u zich voorbereiden op de aanschaf van een buitenverblijf?

Stel vooraf de juiste vragen

Hoeveel bedraagt de totale kostprijs van uw project? Dit is de aankoopprijs inclusief alle kosten voor fiscaliteit, lening, herstelling of renovatie, onderhoud en beheer van het patrimonium.

Wat zal de bestemming zijn van het vastgoed: eigen gebruik, verhuur, toekomstige residentie…?

Wat zijn de implicaties van kopen als privépersoon of via een vennootschap? Hoe financiert u de aankoop? Betrekt u uw kinderen bij de aankoop in het kader van uw vermogensplanning?

Wat is de fiscale impact van het bezit of de verhuur van een tweede verblijf?

Toenemend belang van de EPC-waarde

Energiezuinigheid in woningen wordt een heuse gamechanger, vanwege de in Vlaanderen pas ingevoerde renovatieplicht. Gezien de vele verouderde appartementsgebouwen aan onze kust, kan deze renovatieplicht (nieuwe) eigenaars in moeilijkheden brengen, zeker bij onenigheid tussen de mede-eigenaars over een energetische renovatie. Wil iedereen wel zonnepanelen? Voor welk hoogrendementsglas kiezen?

Privé kopen of via de vennootschap?

Er is geen eenduidig antwoord op die vraag. Wilt u een vastgoedpatrimonium met meerdere panden uitbouwen en die professioneel beheren en verhuren? Dan kunt u een aankoop met uw vennootschap overwegen: er zijn meer mogelijkheden tot kostenaftrek en het belastingtarief is meestal voordeliger. Zal u het tweede verblijf aan de kust vooral zelf gebruiken of (deeltijds) privé-matig verhuren, dan verwerft u dat in principe beter in eigen naam.

Bij de aankoop van een tweede verblijf aan de Belgische kust, laat u zich het best door experts bijstaan.

Hoe een verblijf aan de kust financieren?

Bij financiering van vastgoed denken mensen spontaan aan de hypothecaire lening met het onroerend goed als onderpand. Maar er bestaan andere formules, zoals het zogenaamde ‘lombardkrediet’, waarbij u niet de woning maar (een deel van) uw beleggingsportefeuille in onderpand geeft. Een notariële tussenkomst is niet verplicht en u hoeft uw beleggingsportefeuille niet te verkopen.

Vermogensplanning via een gesplitste aankoop

In het kader van de vermogensplanning is de zogenaamde ‘gesplitste aankoop’ een frequent gebruikte planningstechniek. De ouders kopen het vruchtgebruik van het onroerend goed en de kinderen kopen de blote eigendom, doorgaans met tegoeden die hen vooraf door hun ouders zijn geschonken. Bij overlijden van de ouders dooft het vruchtgebruik uit en verkrijgen de kinderen de volle eigendom, in principe zonder successierechten. Dit veronderstelt wel dat de ‘spelregels’ correct worden nageleefd, onder meer naar aanleiding van de voorafgaande schenking door de ouders. Deze regels zijn anders in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen.

