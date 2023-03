Een plug-inhybride bedrijfswagen? Geniet nog snel van de fiscale voordelen

De fiscaliteit van bedrijfswagens verandert grondig vanaf 1 juli 2023. De total cost of ownership (TCO) van wagens met een verbrandingsmotor – inclusief plug-inhybrides – stijgt fors. Zo fors zelfs dat je niet langer mag aarzelen om je nieuwe bedrijfswagen te bestellen. Een TCO-vergelijking van Audi toont de grote voordelen als je vóór het kantelmoment beslist.

Zowel grote als kleine bedrijven zijn – als ze dat nog niet eerder gedaan hebben – hun car policy volop aan het veranderen. Dat is noodzakelijk om de komende jaren onaangename verrassingen in hun autokosten te voorkomen. Audi, één van de koplopers op de Belgische fleetmarkt, merkt nu al de effecten. “We zien dat bedrijven inspelen op de nieuwe regelgeving”, zegt Philip Copmans, fleetmanager van Audi. “Vlootbeheerders schuiven hun bestellingen die eigenlijk eind dit jaar gepland waren naar voren om nog te kunnen genieten van de huidige fiscaliteit. Kwestie van de eigen kosten te optimaliseren en alle personeelsleden die dit jaar een nieuwe bedrijfswagen krijgen gelijk te behandelen.”

Wat verandert er?

Er zijn twee hoofdredenen waarom het erg belangrijk is om bedrijfswagens met een verbrandingsmotor te bestellen vóór 1 juli 2023. Ten eerste daalt de fiscale aftrekbaarheid voor alle niet-emissievrije wagens. Dat gebeurt in trappen van 25 procent: vanaf 2025 kun je nog maar hoogstens 75 procent aftrekken, om te eindigen op 0 procent in 2028. Een bedrijfswagen met verbrandingsmotor wordt dus geleidelijk minder interessant. Maar als je vóór 1 juli 2023 zo’n auto kiest – bijvoorbeeld een 100 procent aftrekbare plug-inhybride – dan behoud je het fiscale voordeel de komende jaren zolang de auto op hetzelfde bedrijf ingeschreven blijft.

Een tweede ingrijpende verandering is de solidariteits- of CO 2 -bijdrage die je als werkgever betaalt als de werknemer de bedrijfswagen ook privé mag gebruiken. “De CO 2 -bijdrage wordt weleens uit het oog verloren maar vormt een belangrijke maandelijkse kostenpost voor werkgevers. Zodra de nieuwe fiscaliteit in werking treedt, zal die exponentieel stijgen voor wagens met een verbrandingsmotor. Het effect van deze CO 2 -bijdrage voor de volgende jaren is minstens even significant als de daling van de fiscale aftrekbaarheid”, zegt Philip Copmans.

TCO zegt alles

Om het verschil te illustreren, vergeleek Audi de total cost of ownership (TCO) van drie SUV’s: de Q3 Attraction 35 TFSI S Tronic (benzine), de Q3 Attraction 45 TFSI e S Tronic (plug-inhybride) en de Q4 e-tron Attraction 40 (elektrisch). De studie is gebaseerd op een contract in operationele leasing voor 48 maanden, waarbij jaarlijks 25.000 km gereden wordt.

Hoe evolueert de TCO voor en na het kantelmoment? Bestel je ervoor, dan is zowel de plug-inhybride Q3 (dankzij het verschil in verworpen uitgaven) als de elektrische Q4 e-tron (dankzij de lagere energiekosten en CO 2 -bijdrage) gunstiger dan de Q3 op benzine. Voor bestellingen na 1 juli 2023 blijft de TCO van de elektrische wagen constant en verliest de plug-inhybride geleidelijk terrein door de afgevlakte aftrekbaarheid. Terwijl de Q3 op benzine 18,13 procent duurder wordt, stijgt de TCO van de plug-inhybride met 22,11 procent en is er geen impact op de elektrische Q4 e-tron. De plug-inhybride Q3 is 7,66 procent goedkoper dan de elektrische Q4 in het huidige systeem, maar 13,25 procent duurder in het nieuwe. Een verschil van 20,91 procent.

Hou je ook rekening met het belastingvoordeel door de aftrekbaarheid van autogerelateerde kosten (de zogenaamde TCO 3), dan worden de verschillen nog groter. De plug-inhybride Q3 is in die berekening niet langer 7,7 procent goedkoper dan de elektrische Q4 e-tron maar 31,5 procent duurder in de nieuwe fiscaliteit. Met andere woorden: louter door het moment van de bestelling ontstaat een kloof van 39,2 procent.

Tot 41,8 procent goedkoper

Twijfel niet om nu nog te kiezen voor een plug-inhybride en te blijven genieten van de maximale fiscale aftrekbaarheid. Ook compactere modellen met een zuinige verbrandingsmotor zijn vandaag nog interessant door hun lagere investeringswaarde. De benzine- en plug-inhybridewagens zijn in het voorbeeld van Audi respectievelijk 19,2 procent en 41,8 procent goedkoper over de totale duur van het contract wanneer je ze vóór 1 juli 2023 bestelt. Vanaf dan wordt elektrisch – ondanks de hogere aankoopprijs – fiscaal de meest aangewezen keuze.

Ontdek de Audi TFSI e modellen