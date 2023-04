Degroof Petercam zet in op verantwoorde welvaart

Het jaar 2022 zette zijn stempel op de Europese samenleving. Niet alleen was er de oorlog in Oekraïne met een energiecrisis tot gevolg, er was ook een groot pakket aan nieuwe regelgeving rond duurzaamheid. Bovendien is een toenemend aantal belanghebbenden bezorgd over de klimaatverandering maar ook over ESG-kwesties in een bredere zin. Streven naar verantwoorde welvaart is al sinds de oprichting de reden van bestaan van Degroof Petercam, weet Group Sustainability Manager Jo Wuytack.

Welke rol kan Degroof Petercam opnemen, onderweg naar duurzaam en verantwoorde welvaart?

Jo Wuytack: “Al sinds onze oprichting in 1871 hebben wij de ambitie om verantwoorde welvaart te creëren.”

“‘Welvaart’ verwijst naar financiële rijkdom, naar patrimonium, naar toegevoegde waarde en succes, wat allemaal aan de basis ligt van onze activiteiten. Maar het verwijst ook naar economische welvaart en, als gevolg daarvan, naar collectieve welvaart. ‘Verantwoord’ betekent dat we onze verantwoordelijkheid opnemen, niet alleen om schade te voorkomen, maar ook om een positieve impact te hebben. We zijn hier voor de lange termijn en streven naar duurzame oplossingen die generaties lang meegaan.”

Is Degroof Petercam al geruime tijd met duurzaamheid begaan?

“Absoluut. We hanteren een inclusieve mentaliteit met een voetafdruk die verder gaat dan alleen winst. We geven om het milieu, om sociale waarden en om deugdelijk bestuur. Daarom integreren we die overwegingen in ons aanbod en in onze processen.”

“We zijn onze duurzame reis twee decennia geleden begonnen, met de lancering van een eerste duurzame fonds. Dat was vijf jaar voordat de documentaire ‘An inconvenient truth’ van Al Gore de wereld wakker schudde.”

“Ondertussen trekken we systematisch ons duurzaamheidsbeleid door in alle businessactiviteiten en ondersteunende diensten. Dat een interne duurzaamheidsmanager op groepsniveau een roadmap voor corporate sustainability coördineert en implementeert, vormt een sterk signaal van ons engagement voor duurzaamheid.”

Hoe kan Degroof Petercam een duurzame impact bewerkstelligen?

“We willen een duurzame impact bereiken op drie niveaus: als bedrijf de daad bij het woord voegen, mensen begeleiden bij hun duurzame transitie en onze cliënten duurzame en ESG-oplossingen aanbieden.”

“Zo willen we ten eerste het goede voorbeeld geven door onze eigen activiteiten en investeringen in een duurzaam traject onder te brengen. Zonder die geloofwaardigheid kunnen we hierin geen rol van betekenis spelen.”

“Ten tweede geven we al onze belanghebbenden – cliënten, medewerkers, ondernemingen waarin we investeren en andere partners – de juiste ondersteuning en gaan we met hen actief over duurzaamheid in gesprek om ze te helpen hun doelstellingen te verwezenlijken. Doorgedreven bewustmakingsinitiatieven en opleidingen helpen ons daarbij.”

“Ten slotte hebben we het meest impact op duurzaamheid via onze beleggingsdiensten. Daarom integreren we consequent een duurzame aanpak in onze commerciële activiteiten, ons advies en onze beheeroplossingen.”

“Zo ontwikkelen we samen duurzame en ESG-oplossingen die anderen in staat stellen om hun ambities waar te maken. De aankondiging van onze institutionele vermogensbeheerder, DPAM, over zijn Net Zero-verbintenis in april 2022 betekent alvast een nieuwe inspirerende mijlpaal voor onze groep.”

Voor welke uitdagingen en toekomstige stappen staat Degroof Petercam?

“Vandaag, dankzij een sterk en deugdelijk bestuur en met een grote betrokkenheid van onze teams, willen we met alle aspecten van onze activiteiten en ondersteunende diensten impact creëren. Een stempel drukken op de samenleving is een duidelijke doelstelling, gedragen door het hele bedrijf en de raad van bestuur.

Die doelstelling is expliciet opgenomen in onze strategische routekaart voor de komende drie jaar. Het is nu aan ons om die te vertalen in duidelijke, toekomstgerichte KPI’s, om innovatieve ideeën om te zetten in actie, en om vooruitgang te boeken in een voortdurend veranderende omgeving. Twee grote uitdagingen daarbij zijn: de toegang tot betrouwbare data die nodig zijn voor almaar complexere rapporteringseisen en het evolutieve regelgevende kader.”

“Mijn besluit is duidelijk: ondanks de vele resterende uitdagingen is iedereen overtuigd van onze duurzaamheidsambitie. Dat geeft ons de verantwoordelijkheid en de goesting om tastbare resultaten af te leveren. En dat is precies wat we van plan zijn.”

