De vraag naar ‘stenen kasbons’ is groter dan ooit.

“Nu vele bewoners moeilijker kunnen kopen dan vroeger terwijl zij steeds meer aangepaste woonvormen opzoeken met ‘wonen als een service’, en er een massa kapitaal zijn weg zoekt naar veilig en ontzorgd investeringsvastgoed zo mogelijk met een langlopend gewaarborgd rendement, brengt REALIS alle doelgroepen steeds vaker handig samen via de meest trendsettende woon- en investeringsconcepten zoals YUST Brussels.”, aldus de CEO van REALIS Peter Vanmaldeghem met ter zake 25 jaar ervaring op de teller.

YUST Brussels, het nieuwste project van de succesvolle YUST City Flats-keten, biedt investeerders een unieke gelegenheid om te profiteren van het veranderende vastgoedlandschap en de behoeften van de nieuwe generaties. Als een toekomstgericht totaalconcept in het hart van Brussel, combineert YUST moderne urban lifestyle flats met duurzaamheid, shared spaces en smart services.

YUST is voor beide doelgroepen dan ook meer dan mee met zijn tijd.

Voor investeerders is deze formule een ‘stenen kasbon’:

Rendabele Investering: U kan profiteren van een contractueel (gedurende 30 jaar) gewaarborgd, geïndexeerd en dus inflatiebestendig inkomen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de 30-jarige waarborgperiode gebruik te maken van een minimale geld-terug garantie, terwijl u vanaf het eerst jaar na oplevering evengoed ‘uw ticket’ kan doorverkopen mocht u dit terug willen omzetten naar cash. Duurzaamheid en Moderniteit: YUST Brussels zet sterk in op duurzaamheid door het gebruik van milieubewuste grondstoffen en materialen. Bovendien beschikt het project over een innovatief luchtbehandelingssysteem dat de luchtkwaliteit vergelijkbaar maakt met die van een bos. Met deze focus op duurzaamheid en moderniteit speelt YUST in op de verwachtingen van milieubewuste investeerders en de groeiende vraag naar duurzaam vastgoed. Buying in Group (BIG-principe): REALIS pakt – ter viering van deze succesformule – nu ook nog uit met een primeur. Vergelijkbaar met groepsaankopen van bijv. elektriciteit, krijgt u een tastbaar schaalvoordeel en ongeziene korting door uw simultane investering met vele andere gegadigden. Het mooie is dat u echter niet afhankelijk zal zijn van derden om met dat schaalvoordeel uw eigen investeringsflat te verwerven, aangezien REALIS zichzelf bij de ontwikkelaar engageerde om eventuele saldi op te kopen, en zo het voordeel eigenlijk altijd wordt bereikt en verdeeld. Van overtuiging gesproken.

Voor de bewoners :

Smart Services: Via een speciale smartphone-app hebben bewoners en bezoekers toegang tot diverse smart services die het comfort en gemak vergroten zoals het reserveren van diensten en vervoer tot het bestellen van maaltijden, … Shared Spaces: Ieder huurt zijn eigen flat, maar dit wordt aangevuld met een breed scala aan gedeelde ruimtes waar huurders kunnen ontspannen, werken en sociale interactie hebben zoals een restaurant, een prachtige binnentuin, een dakterras, zithoeken, lounges, een patio, een fire pit, co-working spaces, vergaderruimtes, bibliotheek … Internationaal Succes: YUST heeft al succesvolle projecten gerealiseerd in steden zoals Antwerpen en Luik, naar buitenlands model, en viel recent ook niet toevallig in de prijzen. En nu is de Europese hoofdstad aan de beurt op een iconische site aan de Botanische Tuin.

De ideale combinatie dus voor investeerders om te kunnen genieten van contractueel gewaarborgde verhuurinkomsten uit een duurzaam en vooruitstrevend concept, voor bewoners om te genieten van deze hippe woonformule met bewezen succes en bijgevolg ongeziene bezettingsgraad.

Neem contact op met REALIS om meer te weten te komen over het project en de investeringsmogelijkheden via het gratis nummer 0800 92 000.

Wie zich met eigen ogen wil vergewissen van de investeringsmogelijkheden is welkom op de Walking Discovery Lunch op zaterdag 17 juni in het up- and running modelproject YUST Antwerpen.

Klik hier voor meer info