De voordelen van investeren in duurzaam vastgoed

Onder impuls van huurders en investeerders investeren steeds meer ondernemers in duurzaam vastgoed. Het vergroenen van bedrijfsgebouwen is niet alleen een verstandige zakelijke beslissing, maar ook een kans om een positieve impact te hebben op zowel milieu als maatschappij. Lees meer over de belangrijkste voordelen van beleggen in duurzaam vastgoed.

Kostenbesparingen op lange termijn

Duurzame gebouwen maken gebruik van energie-efficiënte technologieën, zoals zonnepanelen, led-verlichting en moderne isolatiematerialen. Hierdoor druk je de energiekosten en word je minder afhankelijk van traditionele energiebronnen. Bovendien kunnen investeringen in waterbesparende systemen en duurzame materialen resulteren in lagere water- en onderhoudskosten.

Een verhoogde vastgoedwaarde en marktvraag

Duurzaam vastgoed wordt steeds meer gewaardeerd door huurders, investeerders en kopers. Het kan je dus aantrekkelijke financiële voordelen opleveren. Het voldoet immers aan de groeiende vraag naar milieuvriendelijke en gezonde werk- en leefomgevingen. Door te investeren in duurzaam vastgoed, verhoog je de waarde van je eigendommen en vergroot je de aantrekkelijkheid op de markt. Het resultaat? Een hogere bezettingsgraad, langere huurcontracten en lagere leegstandskosten.

Positieve impact op werkgeversmerk en imago

Duurzaamheid is een belangrijke factor geworden bij het opbouwen van een positief bedrijfsimago en het aantrekken van klanten en investeerders. Door te investeren in duurzaam vastgoed toon je als ondernemer dat je bekommerd bent om milieu en maatschappij én dat je je steentje wil bijdragen. Dit geeft je bedrijfsreputatie een boost, met loyalere klanten en positieve mond-tot-mondreclame.

Voldoen aan toekomstige reglementeringen

Overheden hebben wet -en regelgeving geïmplementeerd om aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan de CSRD (richtlijn over de rapportering qua duurzaamheid voor bedrijven) die vanaf 2024 in voegen treedt. Als ondernemer ben je, anderzijds, binnenkort verplicht om in het bezit te zijn van een energieprestatiecertificaat (EPC) als je je commerciële gebouw wil verkopen of verhuren.

Door te investeren in duurzaam vastgoed, voldoe je aan de geldende voorschriften en beperk je het risico op bijvoorbeeld imagoschade. Bovendien zorgt investeren in duurzaamheid ervoor dat je vastgoedportefeuille toekomstbestendig is en minder gevoelig is voor veranderingen in de regelgeving en marktvoorwaarden.

Hoe of waar begin je om de energieprestatie van je bedrijfsgebouwen te verbeteren?

De ING Sustainable Buildings Guide kan je hierbij helpen. Deze gratis tool geeft je niet alleen inzichten over de manier waarop je je vastgoed duurzamer kunt maken, maar helpt je ook om prioriteiten te stellen: welke investeringen kunnen de energie-efficiëntie van je gebouwen verbeteren, wat is de kost per ingreep en hoe kan je je CO2-uitstoot verminderen.

