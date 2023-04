De perfecte laptop voor zowel zakelijk als gaming

Een combinatie van een scherp uiterlijk en geweldige prestaties. Dat is iets wat de nieuwe laptop van MSI, de Stealth 17 Studio A13V, uitstraalt naar de buitenwereld. De Taiwanese superfabrikant heeft daarbij de perfecte gaming laptop gemaakt dat ook te gebruiken is in de professionele wereld!

De Stealth 17 Studio A13V is afgeleverd met een dun en licht zwart gezandstraald metalen chassis met daarbij een versterkt scharnier. Een weloverwogen en ingetogen design dat voor zowel gaming liefhebbers en voor tech elites is gecreëerd.

Een laptop voor Business en Gaming

Iets waar de computerfabrikant bij deze lijn mee heeft rekening gehouden is dat deze laptop voor zowel de grote gameliefhebber als een professional is gecreëerd. Dat is al te zien aan het dunne en elegante design van de laptop, maar dat is ook te zien met wat er aan de binnenkant zit. Deze specificaties liegen er namelijk niet om.

Zo zit er in deze laptop namelijk de nieuwste generatie processor, de Intel® Core™ i9-13900H. Deze processor bevat 6 Performance-cores en 8 Efficient-cores. Deze cores zorgen voor een betere multitasking-werkzaamheden en helpen bij het draaien van zware en veeleisende hedendaagse games. Buiten de sterke processor, biedt deze laptop ook een erg sterke videokaart. Zo zit er de crème de la crème van de videokaarten in deze laptop, namelijk een NVIDIA RTX 4090. Dat is de hoogst haalbare mobiele videokaart van deze tijd.

Met deze videokaart haal jij niet alleen de hoogste FPS (Frames Per Second) in games zoals Cyberpunk 77 of Assassin’s Creed Valhalla, zo wordt de videokaart ook ondersteund door NVIDIA Studio Drivers. Deze drivers zorgen ervoor dat jij al je creatieve voordelen haalt uit alle top creatieve applicaties die je gebruikt als professional. De “Ray Tracing” zorgt ervoor dat het scherm hyperrealistische graphics projecteert, en de Studio-suite met AI-ondersteunende tools brengen al jouw creatieve ideeën sneller van concept tot volledige uiting. Dit allemaal gepaard met een 4K 17-insch scherm dat draait op 144Hz, zodat jij geen pixel hoeft te missen.

Gefocust op je zintuigen

Er zijn verschillende zintuigen die je bezig houden tijdens het gamen of het werken. Ook op deze zintuigen heeft MSI ingespeeld. Allereerst hebben we het natuurlijk over het 4K 17-inch scherm, dat een refresh rate heeft van 144Hz. Dit zorgt ervoor dat jij alle pixels en kleuren op de meest krachtigste manier waarneemt. Daarnaast is de Stealth 17 Studio ook uitgerust met 6 van zijn befaamde Dynaudio speakers. Dankzij de Nahimic Software van Steelseries neem jij de beste geluidskwaliteit waar.

Om natuurlijk de laptop niet te heet aan te laten voelen als hij zijn krachtige prestaties werkelijkheid maakt, heeft MSI in deze laptop een nieuw koelsysteem geïntroduceerd. Zo heeft deze laptop een ‘Shared-Pipe’ ontwerp, wat met maximaal 7 heat pipes voor zowel de CPU als de GPU en 2 ventilatoren komt om zo de temperaturen onder extreme belastingen te verbeteren. In combinatie met de MSI Cooler Boost 5 kan jij gemakkelijk en snel van elke gaming sessie of creatief proces ervaren.

Als professional ook onderweg veilig en gemakkelijk te werk

Ook onderweg kan je overal gemakkelijk en snel even wat werk doen of wellicht wel een game spelen. Zo beschikt de Stealth 17 Studio over een 99.9Whr batterij zodat je uren gebruik kan maken van de laptop. Daarnaast biedt de laptop ook een aantal veiligheidsfuncties. Zo is er onder andere Windows Hello geïntegreerd waardoor je snel en gemakkelijk kunt inloggen met je gezicht of vingerafdruk. Daarnaast kun je ook gemakkelijk via een knop aan de zijkant, je webcam uitschakelen zodat je zeker weet dat er niet wordt meegekeken.

Ook aansluitingen heeft de Stealth 17 Studio genoeg. Zo heeft het onder andere 2 USB 3.2 Type-A aansluitingen en 1 USB 3.2 Type-C aansluiting zodat je gemakkelijk al je randapparatuur kunt aansluiten. Daarnaast bevat de laptop ook een HDMI 2.1 aansluiting zodat je een extra monitor kunt aansluiten.

Een ding is in ieder geval duidelijk en dat is dat MSI je de best mogelijke omstandigheden probeert aan te bieden in een sterk en krachtig design. Mocht je interesse hebben in de Stealth 17 Studio, dan kan je hem hier vinden bij Alternate!