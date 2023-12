Wie loopt er over een paar jaar nog rond met cash op zak? Wellicht enkelingen. Volgens Keith Jordan, Vice-President Innovation bij Mastercard zijn zelfs betaalkaarten binnenkort museumstukken. Technologie en artificiële intelligentie veranderen: “Betalen met een vingerafdruk of smart glasses wordt de norm.” Hoe dat én gemakkelijk én veilig kan, is een kolfje naar de hand van Countrymanager Belgium & Luxemburg Henri Dewaerheijd: “Boodschappen bestellen en betalen met je stem? Dat wordt dagelijkse kost.” Fast forward naar de (zeer nabije) toekomst.

De snelheid waarmee de digitalisering en generatieve artificiële intelligentie onze wereld en onze economie een nieuwe aanblik geeft is overweldigend. En zelfs dat is een understatement. Het aantal uren dat we op sociale media doorbrengen of gamen neemt hand over hand toe. De grens tussen de fysieke en digitale wereld vervaagt elke dag iets meer.

Zijn onze ogen nu nog vastgelijmd aan kleine en grote schermen, toch ziet Keith Jordan, Vice-President Innovation bij Mastercard, onze smartphones al stof verzamelen in een museum. “Augmented reality en smart glasses zullen de fysieke en digitale wereld met elkaar laten versmelten. Die digitale wereld zal geen copy paste zijn van de fysieke wereld, maar een nieuwe realiteit waarin ik ervaringen kan opdoen die ik mij voordien nooit kon voorstellen Op basis van onze locatie en onze persoonlijke voorkeuren zullen merken met ons interageren. Als ik bijvoorbeeld een nieuwe auto wil, kan ik mij laten vergezellen door mijn AI-aangestuurde bankavatar die mij instant advies kan geven omdat die mijn familiale, financiële en verzekeringsgeschiedenis kent. Of denk aan een live-event: als je favoriete band optreedt, zal het perfect mogelijk zijn om ter plekke extra digitale ervaringen op te doen: een bezoek backstage, exclusieve interviews met de rocksterren… de prijs voor die unieke belevingen betaal je instant door je Mastercard met je smartlglasses te scannen.”

Nieuwe winkelervaring

Volgens onderzoek zou dat type slimme brillen de smartphone tegen 2032 kunnen vervangen. Keith Jordan vindt dat een eerder conservatieve inschatting. “De iPhone veranderde de wereld in amper tien jaar. De slimme bril kan dat in vijf jaar. En als je weet dat Apple begin volgend jaar de Vision Pro op de markt brengt… Nu is dat nog een vrij bombastisch ding, maar lang zal dat niet duren.”

De vele innovaties die nu al ingang vinden, openen de deuren naar ultra-gepersonaliseerde winkelervaringen. Wie een winkel binnenstapt, krijgt in de nabije toekomst op basis van zijn smaak, gewicht, kleur, lengte, breedte… meteen een aanbod op maat. De retailsector wordt een fabelachtige mix van fysieke en digitale ervaringen. Nu al laten bekende merken verstaan dat ze een groot deel van de winkelrekken willen inruilen voor ervaringsruimtes. Zo kun je een nieuwe winterjas passen op de flanken van de Himalaya.”

Keith Jordan (Vice-President Innovation) en Henri Dewaerheijd (Countrymanager Belgium & Luxemburg) van Mastercard.

Superervaring voor miljoenen supporters

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maakt nu al intensief gebruik van virtual reality-brillen. Om ingang te vinden naar het brede publiek is het wachten op de killer application, dé toepassing waarvoor quasi iedereen overstag gaat. “Eigenlijk is het een oplossing die zoekt naar een probleem”, zegt Keith. “Apple wacht daar niet op en koopt momenteel volop de wereldwijde rechten op sportevenementen op: Formule 1, basketbal, baseball, voetbal… Daarmee zullen ze via Apple tv briljante kijk- en beleefervaringen aanbieden. Exclusieve ervaringen, die je instant kunt kopen dankzij je smart glasses. De kick van een wedstrijd wordt honderdmaal zo groot, geloof me. En het leuke is: dat doelpubliek van die fans moet Apple niet opbouwen, die zijn er al. Miljoenen supporters zijn happig om extra te betalen voor een super ervaring. Welke fan wil nu niet live meeluisteren met wat de coach de spelers tijdens de rust te vertellen heeft? Fysiek is er natuurlijk geen plaats om met vele duizenden te luistervinken in de kleedkamer, maar digitaal lukt dat wel. Briljant, niet?”

Culturele revolutie

De volgende golf van technologische vernieuwingen leidt volgens Keith een culturele revolutie in. “Dit is een big, big thing. Nu al is voor Generatie Alfa gaming de belangrijkste vorm van entertainment. De snelst groeiende sport ter wereld is eSports. Die jonge mensen spenderen een groot deel van hun leven nu al online, en komen via games in contact met generatiegenoten overal ter wereld. Kun je je voorstellen hoe merken daar hun commerciële kar aan hangen?”

Zonder poespas, maar wel veilig

De economische waardeketting wordt steeds digitaler én internationaler, bevestigt Henri Dewaerheijd, Country Manager Belgium & Luxemburg: “Niet alleen de grenzen tussen de fysieke en digitale wereld vervagen, ook de grenzen tussen landen en continenten spelen steeds minder een rol bij een exploderend aantal commerciële transacties.”

“Daar ligt een cruciale rol voor Mastercard weggelegd”, stipt Henri aan, “want natuurlijk willen we dat die honderden miljarden betalingen op alle mogelijke nieuwe platformen met zo weinig mogelijk poespas als wachtwoorden of codes verlopen (frictieloos in het jargon), maar wel zo veilig mogelijk zijn. Zowel de banken die onze Mastercard kredietkaarten en de Debit Mastercard uitgeven, als de handelaars die ze aanvaarden, rekenen daarvoor op ons. Het onze taak om mensen zo gemakkelijk mogelijk toegang te geven tot onze kaarten en onze diensten.”

Cash is in België momenteel nog steeds de grootste concurrent van digitale betaalmiddelen. Pas recent stak het aantal digitale verrichtingen het aantal contante betalingen voorbij. “Nederland en de Scandinavische landen geven ons op dat vlak het nakijken, maar ons land is wereldwijd wel een van de voorlopers. Frankrijk en Duitsland staan nog lang niet zo ver”, zegt Henri Dewaerheijd. Digitale betaalmiddelen nemen diverse vormen aan. “Een chipkaart met pincode bekleedde lange tijd een poleposition, maar contactloos betalen heeft in België in vijf jaar tijd een sprong gemaakt van 7 procent naar meer dan 65 procent in het aantal betalingen. In tijden van corona werd contactloos in geen tijd een evidentie. Maar ook het mobiel betalen via Apple Pay of Google Pay veroverde in geen tijd 20 procent van de Europese markt, België volgt deze trend ook.”

Henri Dewaerheijd, Country Manager Mastercard Belux, tijdens het Mastercard Innovation Forum 2023

Innoveren om relevant te blijven

“Mastercard moet voortdurend innoveren om relevant te blijven en de juiste oplossingen te bieden voor een economie in volle transformatie. Al vroeg merkten we dat de smartphone een belangrijke rol ging spelen in de digitalisering van de economie, en ook nu detecteren we tal van trends, waarvan Keith Jordan er enkele toelichtte. Voor het betalen met je smartphone hebben we een belangrijke technologie ontwikkeld, die we ook op andere digitale platformen kunnen inzetten. Ik heb het over de zogenaamde tokens, digitale kaartnummers beveiligd met encryptie. Mercedes integreert als eerste automerk diezelfde technologie waardoor je met een vingerafdruk kunt tanken of online betalingen kunt uitvoeren. Dat brengt ons naadloos bij onze drive-through toepassingen, waarbij je bijvoorbeeld met een stemcommando een boodschap bestelt en frictieloos afhaalt. De mogelijkheden van conversational commerce zijn eindeloos, denk aan integraties met WhatsApp of TikTok. Het duurt geen eeuwen meer vooraleer we continu de mogelijkheid krijgen om in contact te komen met volledig gepersonaliseerde diensten en selecties van op maat gesneden producten. Zie je een personage in je favoriete televisiereeks met een jas die jou perfect zou passen? Vanuit je luie zetel weet je in geen tijd waar ze die verkopen en kun je die in jouw maat bestellen. Via onze tokens zullen wij ervoor zorgen dat de betalingen zonder veel hindernissen (zonder frictie) kunnen verlopen.”

Vertrouwen wint aan waarde

Gemakkelijk betalen op al die platformen is één. Er zeker van zijn dat je zaken doet met betrouwbare leveranciers is twee. Noch de fysieke, noch de digitale wereld is vrij van fraudeurs. Het detecteren van risicovolle transacties is dan ook een niet te onderschatten opdracht. “We moeten de juiste balans vinden tussen gebruiksgemak zonder hindernissen en veiligheid. E-commerce is nu eenmaal fraudegevoeliger dan face-to-face verkoop. Als we vermoeden dat er een risico zou kunnen zijn, voeren we de frictie op: we vragen dan bijvoorbeeld toch weer paswoorden of codes.”

Gebruiksvriendelijk zijn in tijden waarin de technologie reuzensprongen maakt met generatieve AI en waarin we steeds meer te maken krijgen met deepfakes, vereist permanente investeringen in oplossingen waardoor consumenten en banken kunnen blijven rekenen op correcte transacties. “De waarde van vertrouwen in digitale betaalmiddelen zal gigantisch toenemen. Ook de waarde van Mastercard zal afhangen van het vertrouwen dat we kunnen garanderen en communiceren ”, besluit Henri Dewaerheijd.