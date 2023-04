Argen-Co is klaar voor de volgende generatie

Zo’n dertien jaar geleden werd in de schoot van Argenta, dat als groeiende speler in de bankensector op zoek was naar vers kapitaal, de coöperatieve vennootschap Argen-Co opgericht. Meer dan 60.000 mensen stapten mee in het verhaal en verzekerden zo de financiële stabiliteit van de lokaal verankerde bank die haar kernwaarden nooit uit het oog verloor.

Al vele jaren garandeert Argenta de financiële gezondheid van 1,71 miljoen klanten, die het graag als trotse fans omschrijft. Aangezien de Belgische spaar-en hypotheekbank de nabijheid van haar kantorennet vandaag weet te koppelen aan een uitstekende digitale dienstverlening, kan ze tegemoetkomen aan de hedendaagse uitdagingen zonder haar basisfilosofie daarbij uit het oog te verliezen.

“Argenta onderscheidt zich door een heldere en pragmatische aanpak gefocust op de behoeften van onze klanten”, zegt Marc van Heel, voorzitter van de raad van bestuur. “De klant een betere financiële toekomst kunnen bieden, blijft ons uitgangspunt.” Door de vastgelegde kernwaarden – dichtbij, ondernemend, pragmatisch en eenvoudig – steevast na te streven, vormt Argenta reeds sinds 1956 een betrouwbare ruggensteun voor heel wat gezinnen en particulieren.

Argen-Co

Omdat Argenta als groeiende lokale bank nood had aan vers kapitaal, werd in 2010 de coöperatieve vennootschap Argen-Co opgericht. Meer dan 60.000 klanten en kantoorhouders tekenden in en investeerden op die manier in de verdere groei van de onafhankelijke bank. Zo ontstond een mooie collectieve uiting van duurzaam ondernemen, welvaartscreatie en inkomensvorming.

Sinds 2015 heeft de coöperatieve een autonome status met een onafhankelijke raad van bestuur en aparte systemen voor het dagelijks beheer, maar aan het streefdoel van Argen-Co werd nooit geraakt: de stabiele bank-verzekeraar en haar lokale verankering ondersteunen, en ondertussen samen bouwen aan een sterke toekomst.

Klaar voor de volgende generatie

De meeste vennoten zijn al sinds het prille begin aan boord van Argen-Co en ook al jaren klant van Argenta. Het verhaal van Argen-Co nu ook kenbaar maken aan nieuwe klanten van Argenta en aan andere geïnteresseerden, geldt vandaag als een van de voornaamste prioriteiten. Want om de financiële stabiliteit van Argenta te blijven verzekeren en de duurzame groei aan te houden, ligt de focus op een verdere uitbouw van Argen-Co.

Meer informatie over Argen-Co en haar investering via www.argenco.be