Zeldzame metalen, antimoon en wolfraam: beleggen in defensiemetalen

Vorige week meldde Jonathan Wilkinson, de Canadese minister van Grondstoffen, dat Canada op de G7-meeting in juni als gastheer een discussie wil houden over het installeren van bodemprijzen voor kritieke mineralen, waarvan China de prijs verstoort.

Die aansporing volgt op een commentaar van Theo Yameogo, de directeur Metalen en Mijnbouw van Ernst and Young, vorige maand dat kritieke mineralen een focuspunt zijn geworden voor veel landen, gezien de oplopende geopolitieke spanningen.

In tijden van oorlogsretoriek zijn metalen die onontbeerlijk zijn voor het leger van onschatbare waarde. Vorig jaar installeerde China een exportrestrictie op gallium, germanium en antimoon. Vooral dat laatste metaal, dat gebruikt wordt in militaire toepassingen zoals munitie, infraroodraketten, kernwapens en nachtkijkers, kreeg vleugels. 48 procent van de wereldwijde mijnbouwproductie kwam in 2023 uit China.

De koersen van antimoongerelateerde aandelen zoals Perpetua Resources en United States Antimony Corporation volgden in het zog van de antimoonprijs en explodeerden mee.

Welke metalen zijn dan mogelijk de volgende waar oplopende spanningen en mogelijke exportrestricties eenzelfde effect kunnen genereren? Vooreerst is er wolfraam, een metaal waarvoor China in november 2023 nieuwe exportregels afkondigde, samen regels voor antimoon. Wolfraam is, dankzij de hardheid van het metaal, cruciaal voor kogelvrije voertuigen, gepantserde tanks, artilleriegranaten en beschermende kogelvrije uitrustingen.

Het Canadese Fireweed Metals, de eigenaar van het grootste high-grade wolfraamproject buiten China, zou weleens het meest kunnen profiteren na een exportrestrictie- of verbod. Fireweed Metals kreeg voor zijn wolfraamproject eind vorig jaar zowel een subsidie van het Amerikaanse leger als van de Canadese overheid via het Critical Minerals Infrastructure Fund.

Hoewel ook titanium en berylium cruciaal zijn voor het leger, lijkt het erop dat het Westen daar geen bevoorradingsprobleem zou mogen hebben. Dat laat nog de zogenoemde zeldzame aardmetalen over, die eveneens broodnodig zijn voor de defensie-industrie.

Zeldzame aardmetalen zijn niet zeldzaam in de aardkorst, maar wel zeldzaam in de zin dat ze weinig frequent voorkomen in geconcentreerde vorm, en al zeker niet in een economisch ontginbare geconcentreerde vorm. Vooral neodymium en praseodymium zijn belangrijke componenten voor de productie van permanente magneten, die cruciaal zijn voor precisieraketten, radarsystemen, militaire communicatieapparatuur, nachtkijkers, militaire sensoren en stoorzenders.

Gezien het feit dat China verantwoordelijk is voor 63 procent van de wereldwijde mijnbouwproductie van zeldzame aardmetalen, 85 procent van de verwerking en 93 procent van de wereldwijde magneetproductie, maken westerse landen zich zorgen over de zekerheid van de bevoorrading. Via gesubsidieerde dumping heeft China de prijzen tot onhoudbare lage niveaus teruggedreven, waartegen westerse producenten de allergrootste moeite hebben om rendabel te zijn.

Mochten zeldzame aardmetalen een focuspunt worden voor de westerse wereld, dan zouden de producenten MP Materials en Lynas daarvan optimaal moeten profiteren, alsook eigenaars van wereldklasseprojecten in ontwikkeling, zoals Arafura Rare Earths en Defense Metals.