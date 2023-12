De mogelijke besparingen bij de Belgische politie zijn gigantisch. Die gaan niet ten koste van een goede, lokale dienstverlening.

Onze politiediensten krijgt ruim 3 miljard euro overheidsgeld. Met bijna 50.000 medewerkers eind vorig jaar zijn ze behoorlijk gestoffeerd. Toch is onze politie niet echt efficiënt, blijkt uit een doorlichting van Trends. Het ligt niet noodzakelijk aan de individuen, die doorgaans goed werk leveren. Het ligt aan de structuren. Open Vld-politica Gwendolyn Rutten sprak in het kader van het stikstofdossier over “verkokerde Vlaamse overheidsinstellingen”. “Ze werken naast elkaar. Een algemeen probleem bij onze instellingen.” De instellingen weten van elkaar vaak niet wat ze doen.

Hetzelfde zien we bij onze politie. We hebben een federale politie, en daarnaast 185 lokale politiezones. Maar die laatste werken te weinig of niet uniform. Ze voeren hun eigen personeels- en aankoopbeleid. Het wagenpark verschilt per zone. De informaticasystemen zijn anders, met als gevolg dat naast elkaar liggende zones niet altijd met elkaars computers zijn verbonden. Het opent immense gaten voor misverstanden en gemakkelijke kansen voor mensen met slechte bedoelingen.

Die scheve constructie zal niet snel verdwijnen. De politie is een enorme hefboom voor de machtsuitbouw van burgemeesters. “Je wordt burgemeester als de politie, de brandweer en de huisvuildiensten goed geolied werken”, zegt professor Herman Matthijs, beslagen in overheidsfinanciën.

Federale ministers ijveren al jaren voor meer uniforme politiediensten. De mogelijke besparingen zijn gigantisch. Die gaan niet ten koste van een goede, lokale dienstverlening. Een maatschappij wint bij niet-verkokerde politiediensten. Veiligheid is belangrijker dan de machtsdrang van lokale bewindslui.

