‘Starters, het is oké om de langzame trein te nemen’

Het starten van een eigen bedrijf is een van de meest opwindende, maar ook veeleisende dingen die je kunt doen. Vol enthousiasme en met een gezonde dosis optimisme waag je de sprong. Maar al snel ontdek je dat het ondernemerschap niet alleen uit hoogtepunten bestaat. Vaker tijd nemen om stil te staan, kan helpen om beter met de onvermijdelijke tegenslagen om te gaan, schrijft Nick Vandesype, de oprichter en CEO van Predikt.

De ondernemerswereld lijkt vaak gedomineerd door spectaculaire verhalen over grote investeringsrondes en oprichters die schijnbaar in een sneltrein naar succes zitten. Inspirerend? Ja. Misleidend? Absoluut. Die succesverhalen scheppen een cultuur waarin snelheid de maatstaf is voor succes. Dat zet oprichters onder druk om steeds harder en sneller te gaan.

Helaas richt niet iedereen de volgende Tesla of SpaceX op. Dat hoeft ook niet. De realiteit is dat er talloze start-ups zijn met een ander, geleidelijker pad naar succes. Denk aan Belgische voorbeelden zoals Showpad, Silverfin en Henchman die stap voor stap hun plek hebben veroverd. Die successen maken het ondernemerschap tastbaarder en laten zien dat een geleidelijk traject niet minder indrukwekkend is. Want als zij het kunnen, waarom jij dan niet?

De trage trein

Het leven van een oprichter is intens. Slapeloze nachten, eindeloze to-do-lijsten en de constante vraag of je wel genoeg doet. Het is een eenzame reis, zelfs als je wordt omringd door een team. Je bent verantwoordelijk voor je idee, je team, je investeerders en de beloftes die je hebt gemaakt. Beslissingen wegen zwaarder, en twijfels, zoals ‘ga ik snel genoeg?’ en ‘doe ik het goed?’ kunnen verlammend werken. Het probleem is dat die strijd zelden gedeeld wordt.

Toen ik mijn bedrijf Predikt begon, voelde ik de druk om snel te gaan. Ik wilde groots dromen en snel resultaten boeken. Maar de obsessie met snelheid kan grote gevolgen met zich meebrengen. Ik negeerde waarschuwingssignalen en betaalde de prijs, een ervaring die mij leerde hoe belangrijk mentale gezondheid is. De constante stress tast je leiderscapaciteiten en creativiteit aan – precies de dingen die je start-up van je nodig heeft. Na verloop van tijd ontdekte ik dat start-ups vaker lijken op een stoptrein dan op een hogesnelheidstrein. En dat is oké.

De trage trein biedt iets wat snelheid niet kan: ruimte om te leren en te groeien. De vele stops, omwegen en momenten van vertraging zijn precies waar je leert over je markt, je team en jezelf. Het proces zelf, met al zijn uitdagingen en overwinningen, is minstens even belangrijk als de bestemming.

Geniet van de reis

Als oprichter is het essentieel manieren te vinden om de mentale belasting te beheersen.

1. Erken de uitdagingen. Het is oké om toe te geven dat het moeilijk is. Doe je niet anders voor.

2. Zoek ondersteuning. Praat met andere oprichters, een mentor of een therapeut. Het delen van je zorgen maakt je niet zwakker, maar sterker.

3. Stel grenzen. Leer nee te zeggen en je energie te beschermen. Je hoeft niet alles zelf te doen.

4. Vier kleine overwinningen. Succes zit niet alleen in grote mijlpalen. Elke stap vooruit verdient erkenning.

5. Schep afstand tussen jou en je bedrijf. Je waarde als persoon is niet afhankelijk van het succes van je start-up.

Haal adem, zorg goed voor jezelf en laat je niet meeslepen door de haast van anderen. Wat telt, is een stevige fundering en een reis die voor jou betekenisvol is.