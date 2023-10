Welke regering organiseert de doelgerichte vernietiging van een bloeiende industrietak?

De Vlaamse veeteelt gaat uit van een kaalslag als de stikstofakkoorden van de Vlaamse regering worden uitgevoerd. Meegesleurd in die val worden ook toeleveraars en aanverwanten, van stallenbouwers tot veeartsen. De melkproductie gaat eveneens zware tijden tegemoet. Vlees en melk zijn nochtans succesvolle Vlaamse exportproducten. En voeding is van strategisch belang voor een land.

Welke regering organiseert de doelgerichte vernietiging van een bloeiende industrietak? Consumenten zullen ook na de kaalslag vlees blijven eten. Vegetarische alternatieven zijn goed voor een marktaandeel van 2 tot 5 procent, de vleesconsumptie blijft stabiel. Consumenten zullen alternatieven in het buitenland zoeken. Dat vlees zal niet alleen duurder zijn, ook de stikstofuitstoot van die veeteelt zal niet beter scoren. De Vlaamse landbouwsector noemt zich een van de beste wereldwijd in de stikstofuitstoot in verhouding tot de productie.

De sector mag dat poneren en wetenschappelijk aantonen, maar de landbouw heeft de cultuurstrijd al lang verloren. Het oordeel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) over de Boerenbond is bekend. De vereniging boekt miljardenwinsten en dwingt landbouwers tot schaalvergroting. Dat eerste klopt, maar is het gevolg van winsten van KBC. Wil Demir dat de bank verlies maakt? Moet de Boerenbond als ankeraandeelhouder opkrassen? En de Boerenbond dwingt tot niets. Maar ook al hebben de landbouwers gelijk, ze moeten ook gelijk krijgen. Zowel de boeren als de Vlaamse regeringspartijen hebben deze cultuurstrijd verloren. De partij die daarmee electoraal scoort, zal het stikstofprobleem niet oplossen.

