De Amerikaanse president Woodrow Wilson was een ferm aanhanger van opportunisme en pragmatisme in de politiek. Hij had een hekel aan idealisme. Wat ben je met bevlogen ideeën, als die de praktijktest niet doorstaan? Wilson wees met de vinger naar de mogendheden op het Europese vasteland.

Het Europese idealisme leidt tot vandaag tot ongelukken. De vorige Europese Commissie, met als bevlogen gangmakers Ursula von der Leyen en Frans Timmermans, wilde de wereld verbazen en verbeteren met haar normering en groene spitstechnologie via de Green Deal.

Het resultaat is ontnuchterend. Tegenover Trends schetst de Vlaamse captain of industry Urbain Vandeurzen deze week een alarmerend beeld van onze industrie. “De situatie is dramatisch. Het zakenmodel van de nv Europa is stuk”. Vandeurzen oppert dat Vlaanderen de Europese Green Deal “op een veel te agressieve manier” heeft omgezet in regelgeving. En dat in een dichtbevolkt en klein gebied, bovendien een van de logistieke knooppunten van West-Europa. Te veel regelgeving, te veel vergunningsregels en te hoge energieprijzen veroorzaken faillissementen en banenverlies. De productiecapaciteit van de industrie blijft onderbenut, bedrijven stellen investeringen uit.

Een analyse in Trends Top Industrie, die u deze week als bijlage vindt bij Trends Magazine, onderschrijft die alarmsignalen. De winstgevendheid van de industriële bedrijven kwam in 2023 onder druk. Vooral ondernemingen met meer dan duizend werknemers kregen klappen. Multinationals investeerden, maar verdienden er nog nauwelijks aan. Meer pragmatisme zal onze industrie deugd doen.

Lees ook: