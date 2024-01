De vereniging van Belgische vermogensbeheerders Beama pleit in de aanloop naar de verkiezingen voor fiscale neutraliteit. Die moet vermijden dat mensen niet meer enkel en alleen om de fiscaliteit voor bepaalde spaar- en beleggingsproducten kiezen. We hebben met de recente uitgiftes van de staatsbon nog gezien hoezeer mensen zich laten leiden door een werkelijk of gepercipieerd fiscaal voordeel.

Beleidsmakers klagen steen en been over het gebrek aan concurrentie in de financiële sector, maar ze weigeren de toegangsdrempels voor innovatieve, goedkope aanbieders van beleggingsdiensten te verlagen. Vandaag is beleggen zo eenvoudig geworden dat in theorie iedereen zijn spaarcenten of zelfs zijn wisselgeld in aandelen, obligaties of beursgenoteerde indexfondsen (ETF‘s) kan investeren. Alleen zijn er bijzonder weinig prijsbrekers die alle belastingadministratie voor hun klanten regelen.

‘Voor een heel eenvoudig product als een ETF zijn zes belastingtarieven mogelijk’

België is al een complex land, met drie landstalen en een versnippering van bevoegdheden. Voeg daar een ongelooflijk kluwen van belastingregels aan toe en je weet waarom veel lagekostenbrokers uit het buitenland de verantwoordelijkheid voor de afrekening van de belastingen doorschuiven naar hun Belgische klanten.

Voor een in wezen heel eenvoudig product als een ETF zijn er bij de aan- en verkoop liefst zes belastingtarieven mogelijk. Zet u daar als kleine belegger maar eens aan. De slecht geïnformeerde belegger zal voor onaangename verrassingen komen te staan of fouten maken. De goed geïnformeerde spaarder laat zijn centen wellicht liever op een spaarboekje staan – mét belastingvoordeel jawel! – dan zich in die belastingdoolhof te wagen.

