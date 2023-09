‘De controle over Gimv is een extra verzekering tegen de uitverkoop van Vlaanderen’

Stijn Fockedey legt uit waarom investeringsmaatschappij Gimv wel een procentje overheidsschuld waard is.

De Vlaamse regering wil haar controlebelang van 27 procent in de investeringsmaatschappij Gimv verkopen. Dat is geen goed idee. De sterkste argumenten voor de verkoop zijn uitsluitend ideologisch van aard, en dat zijn jammer genoeg de meest hardnekkige om weer in te slikken. Zelfs nu het aandeel van Gimv tegen een fors lagere prijs noteert, zet de regering door.

De staat ontvetten en beperken tot zijn kerntaken is voor alle duidelijkheid een gezond principe. Maar een exit uit Gimv zou helemaal onderaan het to-dolijstje moeten staan. Gimv is weliswaar wat weggedeemsterd als verankeraar en aanjager van de Vlaamse economie. Dat is een goed teken: er is meer geld in Vlaanderen om groeibedrijven te ondersteunen of referentieaandeelhouder te worden. Vlaanderen heeft met PMV ook een nieuw en groot overheidsvehikel om rechtstreeks en onrechtstreeks in de Vlaamse economie te investeren. Er zal dus geen man overboord zijn als de Vlaamse regering doorzet, maar een exit uit Gimv vloekt met de missie van de regering-Jambon: de versterking van het Vlaamse economische weefsel.

De Vlaamse regering lijkt ook niet genoeg te beseffen dat ze het rommeltje dat Vivaldi heeft gecreëerd, op haar eigen niveau moet opkuisen. Federaal is deze legislatuur een verloren periode, zonder grote hervorming in de activering van niet-werkenden, in de pensioenen, in de fiscaliteit. Het resultaat is niet alleen een ontspoorde begroting. Al dat uitstel kost ons geld en groei op een moment dat de Belgische economie zich uit de markt heeft geprijsd. De automatische loonsverhogingen waren doping voor onze koopkracht, maar verzwakten onze bedrijven. En de federale regering doet niks. Elke partij in de Vlaamse regering zal die analyse onderschrijven, maar waarom bereidt ze zich dan niet voor? Als er een nog staatshervorming komt, dan zal die vooral lasten en geen lusten met zich brengen.

Waarom wil ze dan per se nu haar participatie van ongeveer 300 miljoen euro in Gimv verkopen om de Vlaamse overheidsschuld (33 miljard euro!) met een procentje af te bouwen? Dat bedrag moet toch net zo goed elders gevonden kunnen worden. Waarom wil ze volledig de controle loslaten over een handig instrument om potentiële kroonjuwelen van de Vlaamse economie te verankeren? Het risico bestaat dat de komende jaren te veel Vlaamse parels in buitenlandse handen komen. Veel groeibedrijven hebben vers geld nodig om op eigen benen te blijven staan. Nog al te vaak worden Vlaamse beloftevolle bedrijven te vroeg verkocht. Voor elke Tim Van Hauwermeiren van het biotechwonder argenx (28,5 miljard euro waard op de beurs) zijn er honderd andere Vlaamse ondernemers die hun bedrijf snel verkopen na een onweerstaanbaar bod. Afgelopen week werd het Antwerpse Garvis, amper een drietal jaar geleden opgericht, voor 25 miljoen euro verkocht aan een buitenlandse groep. De controle over die beloftevolle speler in artificiële intelligentie zijn we kwijt. Of het ooit een absoluut kroonjuweel als argenx had kunnen worden, zullen we nooit weten.

Niet alleen de jonge groeibedrijven zullen ondersteuning nodig hebben. Ook meer mature bedrijven zullen overnameprooien worden. Ons coververhaal vertelt hoe de Belgische industrie het kind van de rekening is in de subsidierace tussen Frankrijk en Duitsland. Onze industrie en andere economische sterkhouders zullen nog zwakker staan in de strijd met hun buitenlandse concurrenten, en dan is het begrijpelijk dat ze zich laten uitkopen. Daarnaast zijn er de vele opvolgingsproblemen waardoor bedrijven in buitenlandse handen kunnen komen.

Dit alles is geen pleidooi om van Gimv opnieuw het verlengstuk van de Vlaamse regering te maken, zoals in de jaren tachtig. Maar de investeringsmaatschappij is wel een extra optie, een extra verzekering om straks een techbelofte of een economische sleutelspeler in Vlaanderen te houden. Dat zou altijd zwaarder moeten wegen dan een procentje minder Vlaamse overheidsschuld.