‘Geachte heer Leemans, was die bezorgdheid over de discriminatie van 50-plussers gespeeld?’

Zelfa Madhloum schrijft een open brief aan Marc Leemans.

Geachte heer Leemans,

Beste Marc,

Ik schrijf u namens de jonge generatie Belgen die, net als u, bijzonder bezorgd is over de houdbaarheid van ons kostbare en unieke sociale systeem. Dat systeem is gebouwd op solidariteit tussen generaties. Maar steeds vaker krijgen wij als jonge ondernemers, arbeiders of bedienden het gevoel dat babyboomers slechts met één ding bezig zijn: hun eigen lot en hun eigen afzwaaien.

Dat u als leider van de grootste vakbond van het land dat gevoel niet alleen bevestigt, maar ook nog eens versterkt, dat komt bijzonder hard aan. Zonder enige scrupules laat u zichzelf ontslaan door de organisatie waar u aan het roer staat. Zo fietst u via een achterpoortje richting brugpensioen. Als het al niet illegaal is, dan vast en zeker immoreel. U bent jarenlang tekeergegaan tegen bedrijven die dankzij allerlei fiscale en juridische spitsconstructies zo weinig mogelijk belastingen betalen. Nu doet u net hetzelfde: de regels zo ver mogelijk uitrekken, de grens opzoeken, trucs van de foor gebruiken.

Het is ironisch dat een 33-jarige onderneemster een ervaren vakbondsveteraan moet herinneren aan het doel van een sociale uitkering, maar dat is dus een opvangnet voor mensen die pech of ongeluk hebben. Voor mensen die bijvoorbeeld onvrijwillig hun baan verliezen. U bent 62 jaar. Dat is, met alle respect, niet meer piepjong. Ik kan begrijpen dat het heilige vuur misschien niet meer even hard brandt en dat de jaren op de barricades hun tol eisen, maar ik ben er zeker van dat u met al uw ervaring nog geweldig waardevol kan zijn voor de samenleving.

Door uzelf te (laten) ontslaan, geeft u een dubbel signaal dat pijnlijk is voor twee generaties.

Aan uw eigen generatie geeft u het signaal dat ze afgeschreven is op 62 jaar. U zegt eigenlijk dat al die prille zestigers niet meer de moeite hoeven te doen om nog iets te betekenen voor de maatschappij. Nee, stap naar uw baas, vraag uw C4 en ga in de tuin werken. Was die bezorgdheid over de discriminatie van 50-plussers dan gespeeld? Waren al die (terechte) uithalen naar bedrijven die hun neus ophalen voor oudere werknemers dan maar om te lachen?

Aan mijn generatie geeft u het signaal dat ze alleen maar goed is om te betalen voor de generaties voor hen. Want vergis u niet, het is de jonge generatie werkenden die opdraait voor uw brugpensioen. Wij maken ons geen enkele illusie, no way dat het brugpensioen nog bestaat als wij zestigers zijn. Totaal onbetaalbaar geworden. Wij zullen al heel blij zijn als we überhaupt nog een pensioen krijgen.

U maakt van de solidariteit tussen generaties eenrichtingsverkeer. Uw ‘na mij de zondvloed’ zorgt voor de complete erosie van het geloof in onze dierbare sociale zekerheid. Dat kan toch onmogelijk uw bedoeling zijn?

Hoogachtend,

De ondernemende belastingbetaler

Zelfa Madhloum, geëngageerd onderneemster