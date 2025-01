Zet Europa zichzelf niet achteruit door de complexiteit van de regels, terwijl andere continenten pragmatischer te werk gaan?

Het nieuwe jaar brengt zoals altijd zowel uitdagingen als kansen. Als bedrijfsleiders en managers van Vlaamse kmo’s en grote bedrijven bevinden we ons in een cruciaal tijdperk, waarin de geopolitiek en de lokale regelgeving onze strategie en resultaten sterk beïnvloeden. Een van de meest besproken onderwerpen is de achteruitgang van de concurrentiepositie van Europese bedrijven ten opzichte van Amerika en China. Die twee economische grootmachten blijven investeren in innovatie en technologie op een schaal die Europa moeilijk kan evenaren. Op de Voka-nieuwjaarsreceptie van 6 januari zei Dominique Leroy dat van de grootste vijftig technologiebedrijven er slechts vijf gevestigd zijn in Europa. Een teken aan de wand.

De verklaringen kennen we allemaal. De bedrijfsomgeving in de Verenigde Staten wordt gekenmerkt door lage belastingen en een minder complexe regelgeving. Met de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis kunnen we ons ook verwachten aan een hernieuwde focus op protectionistisch beleid en economische maatregelen die in de eerste plaats Amerikaanse bedrijven bevoordelen. China heeft de afgelopen decennia zijn positie versterkt door massale investeringen in infrastructuur en technologie zoals artificiële intelligentie en groene energie. Hoe kunnen Belgische bedrijven concurreren in zo’n mondiale context?

Een bijkomende uitdaging is de toenemende Europese regelgeving. Denk aan GDPR, NIS2 en DORA. Die wetten zijn cruciaal om data te beschermen en een stabiele economie te bevorderen. Toch brengen ze een administratieve en financiële last met zich. Voor veel kmo’s betekent dat extra kosten, wat druk zet op de winstmarges. De vraag rijst of Europa zichzelf niet achteruitzet door de complexiteit van die regels, terwijl andere continenten pragmatischer te werk gaan.

Daarnaast staan Europese bedrijven met de CSRD-richtlijn voor de uitdaging om aan steeds strengere milieunormen te voldoen. Milieu- en duurzaamheidsrapporten zijn nu een verplichting die ook extra tijd en middelen kost, al dragen ze ook bij aan een duurzamere toekomst.

Die uitdagingen bieden ook kansen. De strengere regelgeving dwingt bedrijven efficiënter te werken, risico’s beter te beheren en een voorsprong te nemen in domeinen als cybersecurity en duurzaamheid. Europese bedrijven die deze uitdagingen omarmen en slim investeren in innovatie, kunnen zich positioneren als kwaliteitsleiders op de wereldmarkt. Maar zullen we wel op tijd zijn?

Het is cruciaal dat ook beleidsmakers hun verantwoordelijkheid nemen. Er is nood aan een beleid dat ondernemerschap ondersteunt in plaats van belemmert. Minder complexe en transparantere regelgeving kan bedrijven helpen sneller en efficiënter te voldoen aan vereisten, terwijl gerichte subsidies en fiscale voordelen innovatie en duurzaamheid kunnen stimuleren. Daarnaast zou een sterkere focus op het verlagen van de loonkosten en energiefacturen een grote impact hebben op de concurrentiekracht van Belgische bedrijven.

Bovendien weegt de politieke onzekerheid zwaar. Dat er nog altijd geen federale regering is, leidt tot een gebrek aan duidelijkheid. Dat belemmert bedrijven om strategische keuzes te maken en remt investeringen af.

De sleutel tot succes in 2025 en verder ligt in samenwerking. Bedrijfsleiders, sectororganisaties en beleidsmakers moeten samen nadenken over hoe we een balans kunnen vinden tussen regelgeving en ondernemerschap. Door in te zetten op digitalisering, duurzaamheid, partnerschappen en een sterke focus op export kunnen we niet alleen standhouden, maar ook groeien in deze competitieve wereld.

Laten we ondanks de uitdagingen dit nieuwe jaar ingaan met een vernieuwde energie, een heldere visie en hoop. De weg vooruit zal niet altijd eenvoudig zijn, maar met de juiste mindset kunnen we de uitdagingen ombuigen in kansen. Ik wens u een voorspoedig en succesvol 2025 toe.



De auteur is general manager van Mastermail