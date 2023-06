De Apple Vision Pro en de beurskoers van Apple: allebei peperduur

Je moet de voorbije dagen al op een andere planeet hebben vertoefd om niet te weten dat de lancering van de VR-bril Apple Vision Pro hét bedrijfsnieuws van de week is. Het is de eerste grote innovatie van Apple sinds de lancering van de smartwatches in 2015.

Opvallend is dat de beurskoers niet positief heeft gereageerd op dat mega-event. De belangrijkste reden die de analisten aangaven, is dat ze twijfelen aan de commerciële kansen van het product vanwege zijn erg hoge prijs: 3.499 dollar. Veel Apple-fanaten zullen dus hun bankrekening moeten plunderen of nog maar eens een consumentenkrediet afsluiten om dat hebbeding in huis te halen. In die zin is het volgens waarnemers ook de meest risicovolle productlancering van Apple. Apple beschikt natuurlijk over een iconische merknaam en een fantastische marketingmachine, maar de Vision Pro wordt werd heel ver geprijsd boven de andere VR-brillen die al op de markt zijn.

Oplopende waardering

Maar we denken dat de koele marktreactie ook met de beurswaardering van Apple te maken heeft. Die staat ook op het niveau van de Vision Pro – peperduur. In anticipatie op de eerste grote lancering in jaren was de beurskoers van Apple weer geklommen in de buurt van 185 dollar naar de historische piek van begin januari 2022. Wat het aandeel op een winst van 37 procent sinds begin dit jaar bracht en zorgde voor een duizelingwekkend hoge beurskapitalisatie van afgerond 2.800 miljard dollar.

Die beurskoers vertegenwoordigt 30 keer de consensuswinstprognose van analisten voor dit boekjaar (5,98 dollar per aandeel), ruim 7 keer de gemiddelde omzetverwachting voor dit boekjaar en 22 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda). Historisch gezien is dat een hallucinant hoog cijfer en is er bij Apple al jaren sprake van multi expansion, een toename van de waardering. Met andere woorden: de koers stijgt veel sneller dan de omzet, de winst en de ondernemingswaarde. Tussen 2011 en 2017 noteerde het aandeel tegen een gematigde koers-winstverhouding tussen 12 en 15, tegen 3 à 3,5 keer de omzet en tegen 6 à 8 de ev-ebitda-ratio. Tegenwoordig zitten we aan een veelvoud daarvan.

Slinkende nettokaspositie

CEO Tim Cook heeft van Apple een fenomenale kasmachine gemaakt, met jaarlijks een vrije kasstroom (kasstromen min investeringen) in de buurt van 100 miljard dollar. Maar die gigantische groeimachine is Apple al een tijdje niet meer. Jarenlang bedroeg de beurswaarde 8 à 10 keer die vrije kasstroom. Vandaag zitten we maar liefst aan 28 keer de verwachte vrije kasstroom (2.800 miljard dollar beurskapitalisatie, tegenover 100 miljard dollar vrije kasstroom).

De hoge waardering wordt verder gerechtvaardigd doordat Apple gigantisch veel geld spendeert aan aandeelhoudersvergoedingen (dividenden, maar vooral de inkoop van eigen aandelen). Die hebben wel tot gevolg dat de nettokaspositie van Apple serieus aan het slinken is, ondanks die bijzonder fraaie jaarlijkse cashgeneratie. In 2017 bedroeg de nettokaspositie nog 154 miljard dollar (270 miljard kaspositie min 116 miljard schulden). Voor 2023 wordt die nog op 57 miljard dollar geschat (167 miljard kaspositie min 110 miljard schulden), of bijna 100 miljard dollar minder in zes jaar tijd. Dat is toch wel opmerkelijk.

Dus ofwel worden de VR-bril en de nieuwe iPhone 15 een commercieel succes, ofwel dreigt een stevige koerscorrectie voor het aandeel.