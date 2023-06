‘Cruises zouden definitief begraven worden, maar voor dit jaar voorspelt de industrie 31,5 miljoen passagiers’

Hoe we ons met enkele honderden miljoenen samen gedragen, lijkt niet zo eenvoudig in te schatten. Waarschijnlijk zoals vroeger. Met dezelfde gevolgen, schrijft Marc Buelens.

Drie jaar geleden beleefden we onze eerste coronazomer. We zouden ons lesje wel geleerd hebben, en de alwetende beurs had het ook begrepen. De koersen van cruisemaatschappijen kelderden. Dat soort reizen zou definitief begraven worden.

Vooral oudjes genieten van het gemak van zo’n reis. Je hotel verplaatst zich ’s nachts, je hoeft niet telkens opnieuw koffers te pakken. Net die doelgroep is bijzonder kwetsbaar voor virussen, en zou dus op grote schaal afhaken. We zouden de drama’s nooit vergeten: vier weken gevangen op een schip, hel op de oceaan.

Stilaan werd ook de grote ongelijkheid aan boord ondraaglijk: luxepassagiers versus uitgebuit personeel. De cruiseschaamte bereikte een hoogtepunt. Zeker ook omdat de monsterschepen steden als Venetië, Dubrovnik en zelfs Brugge verwoesten, koraalriffen teisteren, en superonvriendelijk zijn voor het milieu én het klimaat. Byebye cruise-industrie, leve de moderne, bewuste consument. We zouden anders gaan reizen.

Voor dit jaar voorspelt de cruise-industrie 31,5 miljoen passagiers, tegenover 29,7 miljoen in 2019. De bezettingsgraad bedraagt regelmatig meer dan 100 procent. De theoretische capaciteit is berekend op twee passagiers per kajuit, maar met wat creativiteit krijg je er vier in één kajuit. Je hoort verhalen over werknemers die niet langer elf, maar vijftien of zelfs eenentwintig cabines moeten schoonmaken. Het chocolaatje op het bed is wel verleden tijd, net als de vijfgangendiners ’s avonds.

Nieuwe businessmodellen

Vergeet niet dat managementinzichten gemeengoed zijn geworden. De decennialange tradities van het cruisen worden met de glimlach opzij geschoven door nieuwe businessmodellen. De instapprijs voor een Europese cruise ligt opvallend laag. Men heeft geleerd van het model printer-inktpatroon. Koop een goedkope printer en betaal je blauw aan de cartridges.

Zo wordt het gratis eten in het niet meer zo chique restaurant snel afgewikkeld; men lokt je naar betalende specialiteitenrestaurants. Wat vroeger ‘gratis’ was, wordt steeds meer betalend. Dat geldt al voor sushi en prime rib. Drank wordt fenomenaal duur. De MBA-ers dokteren nu uit hoe ze ook de shows betalend kunnen maken.

Wilt u genieten van de grandeur van vroegere dagen? Boek dan uw cruise bij Ritz-Carlton Yacht Collection. Of wacht u liever op de Four Seasons Orient Express? Elegante schepen met een elegante bediening. Noem ze geen cruiseschip, het zijn yachts! Voor 300 passagiers en 250 bemanningsleden. Gratis oesters en champagne gegarandeerd. U werkt er hard genoeg voor, u, die een hekel hebt aan aanschuiven aan balies en buffetten. Net zoals de auto-industrie superdure ‘hybride’ auto’s blijft produceren met grote winstmarges, net zoals de duurste restaurants wachtlijsten hebben, blijft ook bij het cruisen een heel rendabel segment voor topkwaliteit bestaan. Millennials die goed hun boterham verdienen, ze bestaan. Ze willen niet cruisen zoals hun (groot)ouders, op ‘wereldrecordhouder of the seas’, samen met 5.000 andere passagiers en altijd maar minder personeel.

Terwijl de klimaattrein voortdendert, met eindeloze bosbranden en hitterecords, ontspannen we ons op cruiseschepen. We werken meer thuis, met een dreigende ineenstorting van het commercieel vastgoed tot gevolg. We rijden meer met de fiets en wandelen weer wat minder, en dragen nergens nog een mondmasker. Je kunt nog wel het gedrag van je geliefden of je buren voorspellen, maar hoe we ons met enkele honderden miljoenen samen gedragen, lijkt niet zo eenvoudig in te schatten. Waarschijnlijk zoals vroeger. Met dezelfde gevolgen. U zult waarschijnlijk niet cruisen. U zult in uw hybride auto enkele uren vastzitten in de file naar Zuid-Frankrijk, en blij zijn dat u benzine verbruikt. Want u bent tweemaal slim: zowel fiscaal als qua rijcomfort. En bovenal: u hebt een gerust geweten.