‘Bill Gates is een godsgeschenk voor de superrijken’

Het is intussen een klassieker midden januari: de wereldwijde aandacht voor het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. All is die aandacht niet onverdeeld positief. Het forum wekt steevast ook controverse en weerstand op. Verwijten als ‘mondain’, ‘elitair’, ‘excentriek’ en ‘megalomaan’ komen telkens terug. Het forum wordt ook aangewreven dat het een clubje voor de superrijken is. De aanval is de beste verdediging, moeten de superrijken hebben gedacht, want ze vragen nu in een petitie meer belast te worden. Een initiatief om de aanzwellende kritiek te counteren.

Al is de verontwaardiging over rijkdom selectief. Met de eveneens gigantische vermogens van Kevin De Bruyne, Christiano Ronaldo, Scarlett Johansson, Taylor Swift en andere wereldsterren uit de entertainmentindustrie lijkt de publieke opinie minder problemen te hebben. Maar een extra bonus, zoals die van Ilham Kadri bij Solvay enkele maanden geleden, was wel een issue. Toen werd haarfijn uitgerekend hoeveel keer ze meer verdient dan de gemiddelde werknemer. Hoeveel honderd keer Kevin De Bruyne meer verdient dan pakweg de spits van White Star Lauwe, hebben we nog nergens gelezen. Terwijl goed presterende bedrijfsleiders wel mee de welvaart en de werkgelegenheid opkrikken. De sterren uit de entertainmentwereld bezorgen ons hooguit enkele uurtjes ontspanning.



Gelukkig is er Bill Gates om de aandacht te trekken in Davos. Je kunt van Alexander De Croo veel zeggen, maar niet dat onze premier geen talent voor pr heeft. Hij haalde de 68-jarige medestichter van Microsoft naar het Belgian House om buitenlandse investeerders te lokken. De Croo weet dat als je met Gates op de foto gaat, je meteen de aandacht van de nationale pers zal vangen en op de voorpagina van de kranten zal staan. Bill Gates is ook een van de superrijken. Hij stopte nochtans al in 2000 als CEO en in 2014 als voorzitter van de softwaregigant, maar staat nog altijd in de top vijf van de superrijken, met een vermogen van 120,25 miljard dollar. En hij weet sympathie te wekken door sinds 2000 openlijk zijn fortuin te delen met een stichting.

De Bill & Melinda Gates Foundation is sinds 2013 de grootste filantropische organisatie ter wereld. Het was wereldnieuws dat ze dit jaar een nieuw recordbedrag van 8,6 miljard dollar zal investeren. Met die som erbij zal de stichting in minder dan een kwarteeuw afgerond 80 miljard dollar aan liefdadigheid hebben besteed. De organisatie is het meest bekend om haar bijdrage aan de halvering van het aantal malariagevallen in de wereld. De aanpak van ziekten en honger, maar ook de klimaatverandering zijn belangrijke aandachtspunten van de Microsoft-stichter. De klemtoon ligt op investeringen in nieuwe technologie en innovaties die een doorbraak kunnen betekenen om belangwekkende wereldproblemen op te lossen.

Vandaar dat Belgische innovatieve bedrijven de Bill & Melinda Gates Foundation als aandeelhouder mochten verwelkomen de voorbije jaren. We vermelden er drie, omdat ze ook exemplarisch zijn voor de aanpak van de organisatie: Apheo.Bio en Biotalys uit Vlaanderen, die focussen op gewasbescherming, en het Waalse vaccintechnologiebedrijf Univercells. Zij kunnen met hun onderzoek hongersnoden en malaria uit de wereld te helpen.

