‘Belgische bedrijven zijn bang voor Trump’

Bijna zes op de tien Belgische ondernemers liggen wakker van de impact van de tweede ambtstermijn van Donald Trump op hun business. Dat blijkt uit de Bedrijfsbarometer van de consultant BDO. Het is aan onze bedrijven om zich voor te bereiden op nieuwe uitdagingen in hun toeleveringsketen. Dat zegt Bernard Moyson, strategisch adviseur bij BDO.

Op 20 januari wordt Donald Trump ingezworen als nieuwe Amerikaanse president. Het is het begin van een nieuw tijdperk. Een tijdperk van grote onzekerheid, want voorlopig is het koffiedik kijken hoe het beleid van Trump eruit zal zien. Ontketent hij echt een handelsoorlog met China? En wat gebeurt er met de importtarieven? Zullen ook Europese bedrijven daar de impact van voelen?

Waar we momenteel wel zeker van zijn, is dat het spannende jaren worden, met grote omwentelingen in de wereldhandel. Het beleid van president Trump zal een grote impact hebben op de wereldwijde supplychain, en dus ook op die van veel Belgische bedrijven.

Dominospel

De internationale toeleveringsketen is al precair en volatiel. Dat hebben we de afgelopen jaren meermaals mogen ondervinden, met onder meer covid-19, de blokkade van het Suezkanaal en de spanningen in het Midden-Oosten.

De wereldwijde toeleveringsketen werkt als een dominospel. De afgelopen decennia zijn de verschillende steentjes van dat spel steeds beter en efficiënter achter elkaar geplaatst. Het ene steentje zet feilloos het volgende steentje in beweging. Een geoliede machine. Maar in zo’n dominospel moet elk steentje perfect op de juiste plaats staan. Ontbreekt er eentje of staat het te ver van het volgende, dan gebeurt er niets. Dan is de keten doorbroken en valt alles stil.

Belgische ondernemingen hebben geen invloed op wie elders in de wereld aan de macht is, maar ze kunnen wel de impact op hun bedrijf en op onze economie beperken. Bernard Moyson, BDO

Eén kleine verandering is genoeg om de toeleveringsketen in de war te sturen. Met de klimaatverandering, die leidt tot meer natuurrampen, de talloze geopolitieke spanningen en de lawine aan regelgeving, zijn de risico’s al fors toegenomen. Als daar, onder impuls van de nieuwe Amerikaanse president, ook nog eens handelsconflicten, hoge importtarieven en tal van andere heffingen en belastingen bij komen, dreigen de verstoringen in de toeleveringsketen exponentieel toe te nemen. Elke verstoring zorgt voor vertragingen in de productie en leveringen, voor ontevreden klanten en voor omzetverlies.

Voorbereiding cruciaal

Belgische ondernemingen die internationaal handel drijven of als dienstverlener in de logistieke sector actief zijn, moeten meebewegen met die mondiale (schok)golven. Gelukkig hoeven ze dat niet passief te ondergaan of enkel proberen het hoofd boven water te houden. Het is goed mogelijk zich op verstoringen in de supplychain voor te bereiden. Voor bedrijven die dat nog niet hebben gedaan, is het hoog tijd om daarop in te zetten. Datacaptatie en -analyse zijn daarbij onmisbaar. Met buikgevoel komen bedrijven in de complexe wereld van vandaag niet meer verder. Ze moeten zich omringen met strategische experts die thuis zijn in het doolhof van import- en exporttarieven, douaneverplichtingen en ESG-rapporteringen. Een goede kennis daarvan is complexer én belangrijker dan ooit om de juiste zakelijke beslissingen te nemen en extra kosten of belasting te vermijden.

Gelukkig kunnen ondernemingen gebruikmaken van digitale tools en platformen, die hun investering vanzelf terugverdienen. Inventory management tools analyseren leveranciersbestanden, productlocaties, onderdelen, prijzen, enzovoort, en geven aan waar precies tekorten dreigen. Ze laten bedrijven ook zien hoe ze hun sourcingstrategie kunnen herzien. Modelleringstools (al dan niet op basis van artificiële intelligentie en datavisualisatie) schetsen scenario’s om de effecten van mondiale schokgolven op de toeleveringsketen in te schatten. Op die manier kunnen ondernemingen op tijd nieuwe leveranciers of klanten aanboren in andere invoer- of uitvoermarkten. Zo worden ze wendbaarder én weerbaarder.

Belgische ondernemingen hebben geen invloed op wie elders in de wereld aan de macht is of op het beleid dat die leiders voeren. Maar ze kunnen wel de impact op hun bedrijf en op onze economie beperken door zich op tijd voor te bereiden.