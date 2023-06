Een nieuwe imagocampagne voor België moet volgens federaal premier Alexander De Croo (Open Vld) een land tonen dat openstaat voor de wereld en gretig is naar innovatie en technologie. Toonbeelden zijn Pfizer en de vaccincampagne, de specialist in computerchips imec en bedrijven actief in windenergie.

Ongetwijfeld mooi. Maar blijkbaar hebben traditionele uithangborden als bier en pralines afgedaan. Vreemd, want AB InBev is wellicht het meest internationale bedrijf van België. De grootste brouwer heeft in Leuven zijn O&O-centrum voor de hele wereld. Specialisten uit alle windstreken werken er aan brouwtechnieken en nieuwe biertjes. Dat is duidelijk openheid voor de wereld.

België heeft gastronomie in de genen zitten. Daar is niks ouderwets aan.

Puratos is al even internationaal actief, onder meer als chocolademaker. In zijn O&O-centrum in Groot-Bijgaarden wordt gewerkt aan brood dat op Mars gemaakt kan worden, in het kader van de vermetele ruimtemissie van Elon Musk. Het is een schoolvoorbeeld van technologische innovatie.

België staat wereldwijd aan de top in innovatie en technologie voor voeding. Het gaat om producten met een hoge toegevoegde waarde, die niet noodzakelijk het goedkoopste massaproduct zijn.

Dit land heeft gastronomie ook in de genen zitten. Daar is niks ouderwets aan, en er moet niet schamper over gedaan worden.

Een Vlaamse topman bij de Amerikaanse multinational Coca-Cola Company omschreef het ooit als volgt: “Het smaakpallet van de Belg is sterker ontwikkeld dan dat van de doorsnee-Europeaan. Dat is zo historisch gegroeid, want dit land is een kruispunt van culturen. Het maakt van België een testmarkt voor productlanceringen.”

Nog maar eens een teken van openheid voor de wereld. Jammer dat voeding ontbreekt in het promotiefilmpje.

