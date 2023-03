Zeventigplusser Luc Bertrand blijft aan het roer bij Ackermans & van Haaren

Luc Bertrand (72) blijft nog twee jaar langer voorzitter van de raad van bestuur van de beursgenoteerde holding Ackermans & van Haaren. “Zolang ik me gezond voel, blijf ik doorgaan. België wil toch dat mensen langer werken”, zegt de Trends Manager van het Jaar 1991. Het zou de tweede keer zijn dat zijn mandaat uitzonderlijk wordt verlengd.

De leeftijdsgrens bij Ackermans & van Haaren ligt officieel op 70 jaar. Normaal gezien zou de 72-jarige voorzitter er dus mee moeten ophouden. Maar eind februari 2019 versoepelde de raad van bestuur de regels. Tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders in mei 2021 werd die versoepeling een eerste keer toegepast. Luc Bertrand was toen al 70 jaar geworden. Zijn mandaat werd voor twee jaar verlengd. Normaal duurt een mandaat vier jaar.

Vorig jaar werd de versoepeling opnieuw toegepast. Jacques Delen (73) had de leeftijdsgrens bereikt. Zijn mandaat verviel normaliter. Maar de bankier werd bij de algemene vergadering van mei 2022 opnieuw voorgedragen als bestuurder voor een termijn van één jaar. Jacques Delen is bestuurder sinds 1992. Toen verwierf Ackermans & van Haaren de meerderheid van de aandelen van de zakenbank Delen.

Wat was de motivering voor de verlenging van de mandaten en de versoepeling van de leeftijdsgrens? “De raad van bestuur is van oordeel dat hij met zijn kennis en ervaring een uitzonderlijke toegevoegde waarde kan blijven bieden aan de beraadslagingen van de raad van bestuur”.

Luc Bertrand zal na de algemene vergadering van mei voor de tweede keer verlengingen mogen spelen. Zijn herbenoeming als voorzitter van de raad van bestuur wordt een van de agendapunten. “Mijn mandaat bij Ackermans & van Haaren wordt normaal gezien voor nog eens twee jaar verlengd, als de algemene vergadering van 22 mei dat toelaat”, verduidelijkt Luc Bertrand. “Zolang ik me gezond voel, blijf ik doorgaan. België wil nu eenmaal dat mensen langer werken. Bovendien wil ons land de tewerkstellingsgraad verhogen”.

Aandeel maal 30 in 14 jaar

De koele, maar vaak ook uitgesproken Luc Bertrand is tot vandaag het bekendste uithangbord van de familiale holding. Hij werd een familiale aandeelhouder door zijn huwelijk met Fabienne Ackermans (71), een achterkleinkind van Hendrik Willem. De Antwerpenaar werd in 1985 bestuurder en was CEO van 1990 tot 2016. Ackermans & van Haaren kende in die periode een enorme bloei (zie balans).

Het aandeel werd in de jaren negentig twee keer in tien gesplitst. In de zomer van 1992 werd de vermogensbank Delen ingelijfd bij Ackermans & van Haaren, in ruil voor nieuwe aandelen. Het aandeel werd toen op circa 57 euro gewaardeerd (met de huidige waarde is dat circa 108 euro). Vandaag schommelt de koers rond 150 euro per aandeel, maar in 1999 gebeurde een splitsing door tien. Voor dat jaar 1999 ontvingen de aandeelhouders een dividend van 0,37 euro per aandeel (of 0,59 euro aan de huidige waarde). Ackermans & van Haaren zal voor 2022 een dividend uitkeren van 3,1 euro per aandeel.

John-Eric Bertrand (45), zoon van Luc Bertrand, is sinds vorig jaar co-CEO van Ackermans & van Haaren.