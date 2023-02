‘Zakenreizen zullen pas eind 2023 volledig hersteld zijn’ (video)

Drie jaar na de coronapandemie gaat de zakenreissector eindelijk weer zijn gangetje. “Businessreizen is echt wel snel aan het terugkomen”, zegt Veerle Denaux van FCM Travel Solutions. Al duurt het nog even voor de coronapandemie helemaal vergeten is.

In 2021, een jaar na de uitbraak van het coronavirus, maakte Veerle Denaux, de CEO van het reismanagementbureau FCM Travel Solutions, zich sterk dat “mensen moeten blijven reizen om zaken te kunnen doen. Wij gaan ervan uit dat de zakenreizen heel snel zullen hernemen zodra de quarantainemaatregelen worden opgeheven.” Zo’n drie jaar later is dat nog altijd niet helemaal het geval, blijkt uit het nieuwe kwartaalrapport van FCM.

Zo zit de stoelencapaciteit van de luchtvaartmaatschappijen nog altijd 13 procent onder die van 2019. In Europa bedraagt het verschil 20 procent. Wel heeft de sector al een lange weg van herstel afgelegd. Zo vreesden zakenreizigers volgens de bank Morgan Stanley initieel dat virtuele meetings bijna een derde van alle zakenreizen zouden vervangen.

Het kwartaalrapport van FCM toont aan dat het aantal klanten dat virtuele en hybride conferenties plande met 75 procent gedaald is. “Businessreizen is echt wel snel aan het terugkomen. Er is een grote nood binnen bedrijven om mensen fysiek te laten samenkomen. Toch zal het volle herstel er pas tegen eind volgend jaar zijn, wanneer de Aziatische markt weer volledig open is”, aldus Denaux.

Haar zakenreisbureau FCM Travel Solutions had door corona te maken met een hele reeks annuleringen. Maar de klantenbasis van het bedrijf is ondertussen met 10 procent gestegen tegenover 2019. Ook slaagde FCM erin de lacune te vullen van het aantal mensen die het bedrijf verlieten. Sinds vorig jaar heeft het meer dan twintig mensen aangeworven. Maar dat blijkt niet overal in de zakenreissector het geval.

Nijpend personeelstekort

“We hebben door de coronaperiode een serieuze braindrain gehad, met heel veel mensen die de sector verlieten. Een aantal van die mensen komt niet meer terug”, vertelt de CEO van FCM. En dat leidt tot een stuk aanbod dat maar niet opgevuld geraakt. Zo kondigde de Duitse nationale luchtvaartmaatschappij Lufthansa al aan dat ze voor de komende zomer 34.000 vluchten schrapt vanwege een te lage personeelsbezetting. Heel de zakenreissector kampt met een nijpend personeelstekort, maar in vergelijking met de hotels komt de luchtvaart er nog goed vanaf. Zo worstelden de hotels eind vorig jaar met een bezettingsgraad van slechts 60 procent.

Daarbovenop moet de zakenreissector ervoor zorgen dat de hoge inflatie de reisdrang niet de kop indrukt. Zo liggen de brandstofkosten voor vliegtuigreizen nog hoog, wat een rol speelt in de prijssetting van vliegtuigtickets. “Maar bedrijven die het goed doen, zullen blijven reizen”, zegt Denaux. Een terechte vaststelling, want het aantal vliegtuigstoelen verdubbelde in 2022 ten opzichte van 2021.

De klimaatshift

Anders dan voor de pandemie hebben veel bedrijven de voorwaarden om te reizen aangepast en houden ze daarin rekening met de klimaatdoelstellingen. “Er wordt op voorhand geëvalueerd of een langeafstandsvlucht al dan niet vereist is, en of de uitstoot al dan niet gereduceerd kan worden”, zegt Denaux. Zo merkt FCM een shift binnen Europa van vluchten naar treinen: “De vluchten gaan er meer en meer uit. Zo wordt het traject Brussel-Frankfurt meer en meer met de trein afgelegd.” Ook verplaatsingen over een lange afstand voor een heel korte periode zijn fors afgenomen. Voor één dag over en weer vliegen naar New York is uit den boze.

Daarnaast bekijken bedrijven ook hoe ze het verblijf op een klimaatneutrale manier kunnen organiseren. Hotels waar medewerkers hun elektrische wagens kunnen laten of waar de maaltijden uit lokale productie komen, worden allemaal meegenomen in het reisbeleid van bedrijven.