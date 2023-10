‘Wordt mijn job bedreigd door AI?’

Hét woord van 2023 is ongetwijfeld artificiële intelligentie (AI). Sinds de lancering van ChatGPT zijn artikels en reportages over AI niet meer uit de media weg te branden. Geen twijfel mogelijk: dit wordt ‘the next big thing’ in onze samenleving. Vergelijkingen worden gemaakt met de komst van elektriciteit of in een minder ver verleden het internet. De ene ziet een enorme opportuniteit, de andere een even enorme dreiging. De ene ziet de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt en voor het productiviteitsprobleem, de andere ziet hele beroepscategorieën overbodig worden.

Het lijkt erop dat ik in de val ben gelopen, want ik ben volgens de tegenstander al bij voorbaat verloren.

Ook op de financiële markten is AI een belangrijk gespreksonderwerp. Zonder AI valt de koersklim van een aantal techwaarden in het afgelopen halfjaar niet te verklaren. Veel beleggers dreigen zich in snelheid te laten pakken. De koersstijgingen zijn er al geweest, de concrete vertaling van AI in de omzet- en winstontwikkeling kan bij de meeste bedrijven nog wel even op zich laten wachten. Met de komst van het internet was het net zo. Ook Trends brengt met de regelmaat van een klok artikelen over artificiële intelligentie.

Nu ben ik een stap verder gegaan. Ik heb me door de krant Het Nieuwsblad laten verleiden om mee te doen aan een wedstrijd ‘mens versus machine’. Ik heb voor een periode van één jaar tien aandelen geselecteerd, en een AI-‘robotadviseur’ heeft precies hetzelfde gedaan. De wedstrijd moet uitwijzen of AI een substantieel beter beleggingsresultaat dan een mens kan behalen. Mijn ‘tegenstander’ is daar absoluut van overtuigd. Het gaat om het Spaanse technologiebedrijf Danelfin, dat een tool heeft ontwikkeld die helpt om aandelen te kiezen. De aandelen krijgen een AI-score. Hoe hoger de score, hoe hoger de kans volgens Danelfin dat het aandeel het in de komende periode beter zal doen dan het beursgemiddelde.

Het Nieuwsblad vond opvallend genoeg niemand anders om de wedstrijd te spelen. De beleggingsprofessionals zijn duidelijk bang van AI. De krant omschrijft mij dan ook als ‘moedig’. Misschien is dat na een jaar ‘overmoedig’ of ‘dom’, maar we zullen het tenminste weten. Als niemand zich kandidaat stelt, zullen we nooit weten hoe goed AI is in aandelenselecties.

De selectie gebeurt op basis van de enorme rekenkracht van AI, wat die volgens mijn tegenstander onklopbaar maakt. Er zitten 10.000 parameters in het model en het systeem maakt op 500 manieren een selectie van aandelen. Hoe dat precies gebeurt, is niet duidelijk. De vertegenwoordiger van de tegenstander doet er geheimzinnig over. Maar hij voelt zich wel zegezeker. Hij ziet geen enkele reden meer waarom iemand nog op een mens een beroep zou doen om een aandelenportefeuille te beheren. Er wordt ook geschermd met superieure returns tegenover de indexen, mocht dit selectiemodel sinds 2017 gebruikt zijn.

Het lijkt erop dat ik in de val ben gelopen, want ik ben volgens de tegenstander al bij voorbaat verloren. De robotadviseur van Danelfin en ikzelf hebben ruim een maand geleden onze selectie gemaakt, waardoor Het Nieuwsblad nu een tussenstand na één van de twaalf maanden kon publiceren. Ik was vooraf vooral bang voor de beginfase, ervan uitgaande dat de robotadviseur zich vooral zou richten op aandelen die het de afgelopen tijd goed hadden gedaan. Mijn idee was dat ik mijn ervaring nodig zou hebben om iets verder in de toekomst te kijken en dus aanvankelijk wat achter zou lopen.

Tot mijn stomme verbazing ben ik echter niet op achtervolgen aangewezen. Integendeel, ik heb zowat 2,5 procent voorsprong. Of minder verlies, want de beurzen staan onder druk. De AI-tool had duidelijk geen rekening gehouden met dalende beurzen. Dat geeft een sprankeltje hoop dat ik niet word weggeblazen. Dat mijn baan volgend jaar toch niet overbodig zal lijken. Fingers crossed!