Wordt Degroof Petercam Frans of Zwitsers?

Wie zijn de belangrijkste overnamekandidaten?

☛ Crédit Agricole. Een Franse, deels coöperatieve bank die haar roots in de financiering van de landbouwsector heeft. Ze werkt in Frankrijk in een decentraal model met verschillende regionale kassen, en via de retailbank LCL (het vroegere Crédit Lyonnais). Ze is na BNP Paribas de tweede bank van Frankrijk. De groep is internationaal actief. Ze telt 145.000 medewerkers en 53 miljoen klanten. Als private bank en vermogensbeheerder is CA het nummer één in Europa. In vermogensbeheer leunt de groep op het netwerk van Indosuez Wealth Management, dat meer dan 3.000 medewerkers telt in dertien landen. De activa onder beheer bedragen 130 miljard euro. Exclusief Frankrijk gaat het om 41 miljard euro activa. CA Indosuez Wealth Management heeft drie kantoren in ons land (Brussel, Antwerpen en Gent).

☛ Julius Baer. Een van de oudste banken van Zwitserland, met hoofdkantoor in Zürich. Ze is beursgenoteerd en gespecialiseerd in private banking. Met 429 miljard Zwitserse frank activa onder beheer is na UBS/Crédit Suisse de grootste vermogensbank van Zwitserland. De bank is actief in meer dan 25 landen en heeft vestigingen op 60 locaties, maar niet in ons land. Julius Baer maakte in 2013 een kwantumsprong met de overname van de internationale Wealth Management-activiteiten van Merrill Lynch. De bank gaat er prat op dat ze in de voorbije honderd jaar altijd winst maakte. Het totaal eigen vermogen bedraagt 6,29 miljard frank, goed voor een CET1-kernkapitaalratio van 14 procent. De bank voert momenteel een strategisch plan 2023-2025 uit, dat onder andere focust op schaalvergroting door interne en externe groei.