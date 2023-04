‘Wij willen een revolutie in de bouw ontketenen’: start-up Aicon wil 2 miljoen dollar ophalen in VS

Het jonge technologiebedrijf Aicon wil een einde maken aan de dure chaos die soms regeert op een bouwwerf. “Het potentieel is groot. Over vijf jaar willen we een eenhoorn zijn”, zegt CEO Wouter Devriendt. De volgende halte is een kapitaalronde van 2 miljoen dollar.

Aicon is een start-up met geboortejaar 2021, die de revolutie predikt. “We willen een revolutie in de bouw ontketenen door bouwbedrijven te helpen om een project veilig, op tijd en volgens budget af te werken”, zegt Wouter Devriendt, de CEO en stichter van het technologiebedrijf.

Wie ooit gebouwd of verbouwd heeft, kan er wellicht over meepraten. Planningen lopen in het honderd, de informatiedoorstroming is vaak beperkt, de fouten stapelen zich op en slapeloze nachten zijn legio.

Data

“Het grootste tekort van de bouwsector is een gebrek aan transparantie en vertrouwen. Elke aannemer bewaakt zijn silo van data. Planningen worden niet met elkaar gedeeld.

“Als iedereen zijn data zou delen, zou dat resulteren in een betere planning en een snellere bouw. De bouwbedrijven die het snelst groeien, zijn bedrijven die transparant zijn en hun data durven te delen”, zegt Wouter Devriendt.

Het bedrijf geeft de revolutie vorm door de voortgang op een bouwwerf in de gaten te houden en te analyseren met behulp van slimme camera’s en sensordata. “We checken niet alleen of bouwvakkers de veiligheidsvoorschriften naleven. We houden bijvoorbeeld ook het tempo van de werken in de gaten. Op die manier kunnen we projectontwikkelaars en aannemers veel geld besparen”, zegt Wouter Devriendt, die in 2012 als burgerlijk ingenieur afstudeerde aan de Universiteit Gent.

Elke verbetering in het bouwproces kan een enorme winst opleveren, zegt hij: “De marges zijn krap in de bouw. Aannemers moeten vrede nemen met 2 tot 3 procent op een project. Dat komt onder meer door kosten die te wijten zijn aan vertragingen of bouwfouten. Die lopen bij elk bouwproject op tot 10 à 15 procent van het budget. Aannemers verliezen dus een grote potentiële marge. We willen die foutenlast verminderen. Projectleiders zijn goed in het oplossen van een oneindige stroom grote en kleine problemen op een werf. Wij willen die problemen voorkomen.”

Voelen bouwvakkers zich niet gecontroleerd of bespioneerd, als hun gedrag continu gemonitord en geanalyseerd wordt? “Werven gaan niet boven budget omdat bouwvakkers een pauze nemen, wel omdat de samenwerking tussen de aannemers zoek is. We kunnen bijvoorbeeld vertragingen voorspellen, zodat andere aannemers hun planning kunnen aanpassen”, legt Devriendt uit.

Met dank aan 5G en AI

De wortels van Aicon liggen in de deelname aan een hackathon vier jaar geleden. “Ons team hield via de werfcamera’s in de gaten of bouwvakkers hun helm droegen. Dat idee hebben we eerst op twee en later op twintig werven toegepast. Een jaar geleden boekten we genoeg omzet om er vol voor te gaan. In België hebben we intussen een klantenportefeuille met middelgrote en grote aannemers, zoals Willemen Groep, Dethier, Besix en DEME. In Canada is het staalbouwbedrijf Canam onze eerste klant.”

Het gaat intussen al lang niet meer alleen om het bewaken van de veiligheidsvoorschriften. Het analyseplatform van Aicon kan worden ontwikkeld met de hulp van 4G- en 5G-netwerken en de inzet van artificiële intelligentie. “De bouw was tot drie jaar geleden de minst gedigitaliseerde sector. Dat kantelt nu volledig. Er zijn bijzonder veel data beschikbaar waarmee we kunnen werken. De toepassingen ontploffen. Zelfs op een werf in de chemische sector zijn er zonder camera’s heel wat data die we kunnen analyseren en automatiseren. Wij willen het Google Analytics van de bouw worden. Constructiontech is hip in de sector. Specifieke durfkapitalisten en aannemers investeren in bouwtechnologiebedrijven.”

De logische volgende stap is internationale expansie, die het bedrijf vanuit de Verenigde Staten wil realiseren. “De bouw is de bouw. De problemen zijn overal dezelfde. We willen een bedrijf op internationale schaal bouwen. We hebben al een mooie klantenportefeuille, zonder grote verkoopteams of marketinginspanningen”, stelt Devriendt, die na zijn studie acht jaar voor Agfa Healthcare gewerkt heeft, de laatste jaren vanuit Boston.

De concurrentie zit natuurlijk niet stil. Softwaretoepassingen voor aannemers schieten als paddenstoelen uit de grond. “Klopt, maar we hebben een voorsprong en een langetermijnvisie”, zegt Devriendt. “We willen alle data integreren. We zien het groots.” Het bedrijf kijkt ook naar grotere werven, zoals havens, fabrieken of windparken op zee. In maart was Devriendt nog in Baltimore voor de Amerikaanse hoogmis van de offshore windenergie, die in de Verenigde Staten in de startblokken staat.

Kapitaalronde

Om zijn groei te financieren wil Aicon 2 miljoen dollar ophalen, wellicht bij Amerikaanse durfkapitaalfondsen. “De Verenigde Staten staan verder in innovatie in de bouw”, zegt Devriendt, die in Boston woont en werkt. “We willen snel schakelen. Nu hebben we het momentum. Over vijf jaar moet ons bedrijf een unicorn zijn (een bedrijf met een waarde van minstens 1 miljard dollar, nvdr). Als we nu niet springen, dan zal iemand anders het doen. We hebben technologie die de markt vraagt en we hebben tractie op de Amerikaanse markt. Deze gouden kans mogen we niet laten schieten. Wel willen we zo lang mogelijk de controle van het bedrijf behouden. Medestichter PieterJan Criel komt van Showpad en kan onze gids zijn in de wereld van de durfkapitalisten. We winnen ook veel advies in de start-upwereld. Andere ondernemers zijn bereid hun ervaringen met de nieuwe generatie te delen.”

In mei trekt het bedrijf de boer op, om drie à vier weken twintig durfkapitalisten per week te zien. De timing van de kapitaalronde is misschien niet ideaal, nu hogere rentevoeten en turbulentie bij de banken het niet gemakkelijker maken om durfkapitaal op te halen. Wouter Devriendt: “De waarderingen zijn gezakt, maar het gaat om een gezonde correctie. De dagen dat je enkele miljoenen dollars kapitaal kreeg voor een goed verhaal, zijn voorbij. Wij kunnen gelukkig al voldoende omzet voorleggen om een goede waardering te krijgen. Ook Belgische investeerders blijven trouwens welkom.”

Het komt niet vaak voor dat Vlaamse ondernemers, opgetrokken uit nuchtere klei, steile ambitie durven te koesteren. Het komt nog minder voor dat ze die ambitie ook hardop uitspreken. Devriendt relativeert: “Je moet groots denken en groots spreken als je geld wilt ophalen in de Verenigde Staten. Daar is geen ontsnappen aan. Tegelijk beseffen we dat de kans dat het mislukt nog vrij groot is. Maar we geloven erin. De trein is vertrokken.”