Het beursgenoteerde Ter Beke heet sinds vrijdagvoormiddag 21 april officieel What’s Cooking Group. De voormalige vleesproducent wil bovendien meer vegetarische producten verkopen.

Het bedrijf uit het Meetjesland maakte de naamsverandering begin maart bekend. Tijdens een buitengewone algemene vergadering op vrijdagvoormiddag 21 april zetten de aandeelhouders het licht op groen voor de operatie. De controlerende aandeelhouders, de families Coopman en Van den Pluym, hebben twee derde van de aandelen in handen. Officieel heet de nv Ter Beke voortaan de nv What’s Cooking Group.

Fijne vlees- en vegetarische waren

De naamswijziging betekent ook een aanzienlijke wijziging van het bedrijfsbeleid. De onderneming had tot vorig jaar twee grote afdelingen: vleeswaren en bereide gerechten. Vleeswaren waren vooral broodbeleg. Met bereide gerechten is What’s Cooking onder meer de Europese marktleider in lasagne. In België bijvoorbeeld haalt het merk Come a Casa bijna een derde van de totale omzet in het winkelsegment.

De divisie vleeswaren heet volgens het op 21 april gepubliceerde jaarverslag voortaan ‘hartig beleg’. Het begrip omvat fijne vleeswaren, vegetarisch en veganistisch beleg. Het aanbod werd dus uitgebreid. “Hybride (vlees en groenten), vegetarische en plantaardige producten zullen geleidelijk aan belangrijker worden”, meldt het jaarverslag. Het segment hartig beleg past in de bedrijfsstrategie tot 2030, verduidelijkt CEO Piet Sanders in het jaarverslag. “Onze belangrijkste drijfveer is een smaakvol en betaalbaar plantaardig gamma ontwikkelen. De focus ligt niet langer op vlees, maar op klanten verwennen met sneetjes, snacks en broodbeleg, die steeds vaker plantaardige in plaats van dierlijke eiwitten bevatten.” De doelstelling voor 2030 is dat 15 procent van de volumeverkoop plantaardig zou zijn.

De verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten past ook in de duurzaamheidsdoelstellingen van What’s Cooking. De uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2030 met de helft verminderen, net als het afval. Hoe dat laatste kan, verduidelijkt Emma Abram, verkoopdirecteur voor het Verenigd Koninkrijk. “We willen bepaalde ingrediënten uit de vergeethoek halen en beter benutten, zoals restjes en overschotjes. Of we gebruiken groenten waarvan de vorm niet noodzakelijk perfect moet zijn. Bovendien zullen we ingrediënten zo volledig mogelijk gebruiken: van neus tot staart, of van wortel tot steel.”

Vooral in het Verenigd Koninkrijk gaat het snel, benadrukt Emma Abram. “De plantaardige revolutie bepaalt de menu’s in de horeca, van brasserieën tot sterrenrestaurants.” In het Verenigd Koninkrijk haalde What’s Cooking 87 miljoen euro omzet in 2022, of 11 procent van de geconsolideerde omzet (zie balanscijfers). Meer nog dan op het Europese vasteland letten de Britten op hun uitgaven in de horeca, door de inflatie en de economische onzekerheid.

Ook What’s Cooking beleefde in 2022 een moeilijk jaar als groep. De aankoop van diverse grondstoffen steeg met 19 procent sneller dan de omzet, die met 12 procent aandikte. Dat was onder meer het geval voor energie, runds- en varkensvlees, en ook voor tomaten en harde tarwe voor de pasta. Prijsverhogingen konden slechts deels worden doorgerekend. “Je mag ons niet vergelijken met de supermerken op de markt. We maken vooral huismerken”, geeft Piet Sanders als deel van de verklaring.

Dumplings

What’s Cooking nam begin juni vorig jaar tevens een 50 procentbelang in de bv Davai uit Wichelen, bij Schellebelle. Het bedrijfje werd opgericht in 2019 en maakt plantaardige knoedels (dumplings in het Engels). Eind 2021 had Davai een balanstotaal van 45.438 euro en haalde het in dat boekjaar een brutomarge van 25.202 euro. What’s Cooking pompte 440.000 euro nieuw eigen vermogen in het bedrijf. Er werd inmiddels ook geïnvesteerd in de verdere groei van Davai.