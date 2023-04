Waarom gezonde fastfoodconcepten zo populair zijn: ‘Wij halen het guilty uit het guilty pleasure’

Het investeringsfonds Green Park Investment Partners stapt in Barouche Pita Republic. Met die kapitaalinjectie wil de premium-pitazaak uitgroeien tot een keten. In 2020 investeerde het fonds ook al in Hawaiian Poké Bowl, nog een healthy fastfoodconcept. Waarom zijn die zo populair?

Als vette hap tegen de kater die nog moet komen. Of als cheatmeal tijdens een dieet. De pita heeft noch het beste imago, noch een goede plaats in de voedingsdriehoek. Toch is een pita een heel toegankelijke maaltijd, zeker als die in een gezondere versie gegeten kan worden. Dus stampten Nathaniël Van Waeyenberge en Wim Maeyaert Barouche Pita Republic uit de grond. “We hebben het guilty uit de guilty pleasure gehaald”, klinkt het.

De pocketbreads of premiumpita’s van Barouche zijn even simpel als ze lekker zijn. Het witte brood is vervangen door zuurdesem. De groenten en het vlees zijn verser en worden, als dat mogelijk is, lokaler geproduceerd. Er staan evenveel vegetarische als dierlijke opties op de kaart en de sausjes worden bereid op basis van yoghurt. Eind 2020 opende de eerste vestiging in Gent. Intussen hebben Antwerpen, Leuven en Brussel ook een Barouche-restaurant. Die draaien op jaarbasis elk een gemiddelde omzet van 900.000 euro.

Van Waeyenberge en Maeyaert krijgen nu het gezelschap van Green Park Investment Partners. Dat investeringsfonds neemt een minderheidsparticipatie in het jonge bedrijf. Het gaat om een gestructureerde deal met een bijkomende earn-out verbonden aan voorwaarden. “We maken geen concreet getal bekend”, zegt Van Waeyenberge. “Ik kan wel zeggen dat het substantiële bedrag voldoende is om onze groeiplannen te realiseren.” Concreet wil Barouche in de komende drie jaar doorgroeien tot vijftien vestigingen, vooral in de steden waar het nu al actief is. In Brussel zullen nog eens drie pitabars openen, in Antwerpen staan er twee extra op de planning. “We zijn het gezonde, snelle alternatief in de buurt”, zegt Van Waeyenberge. “De toegankelijkheid en de bereikbaarheid zijn even belangrijk als het product zelf. De auto moet aan de kant kunnen blijven. We zijn er op wandelafstand voor wie dat wil.”

We zijn het gezonde, snelle alternatief in de buurt. We zijn er op wandelafstand voor wie dat wil’ NATHANIËL VAN WAEYENBERGE, BAROUCHE

Fast casual food

Want Barouche is wat een fast casual food concept wordt genoemd. Die term uit het horecawezen wijst op een zaak die de brug slaat tussen fastfood en casual dining. “We bieden de praktische organisatie, de efficiëntie en de snelheid van een fastfoodketen aan, maar leggen ons tegelijk strenge kwaliteitsnormen op en bieden een gezellige omgeving om te tafelen aan”, legt Van Waeyenberge uit.

Het concept komt overgewaaid uit de Angelsaksische wereld, of in het geval van Van Waeyenberge en Maeyaert: opgepikt tijdens hun studententijd in Londen. In die metropool kun je tussen 11 uur ’s ochtends en middernacht zowat overal terecht voor een gezonde maaltijd, zonder dat je daar een fortuin aan kwijt bent. Toen het duo weer in België terechtkwam, gingen ze respectievelijk aan de slag bij een grootbank en enkele multinationals. De zin om te ondernemen verdween echter nooit, net zoals de vriendschap overeind bleef.

Fooddesigner

Omdat geen van beiden een culinaire achtergrond had, hebben Van Waeyenberge en Maeyaert een fooddesigner in de arm genomen. Die moest op zoek gaan naar producten en combinaties die klanten zouden kunnen overtuigen. Na enkele maanden leverde die enkele pita’s af die zelfs de grootste tegenstanders over de streep zouden kunnen trekken.

Toch verliep de zoektocht naar leveranciers niet makkelijk. Wie van fastfood een culinair hoogstandje wil maken, moet met topproducten werken. Maar geen enkele producent bleek op zo’n schaal kwalitatief zuurdesembrood te kunnen leveren. “We hebben in Gent dus een eigen bakkerij-atelier gebouwd”, zegt Maeyaert. “Elke dag opnieuw beginnen onze pitaristen, de medewerkers van Barouche, om 6 uur aan het bakproces. Eerst kneden we het deeg, waarna het 24 uur moet rusten. Zo kan het zuurdesem zijn werk doen.” De bakkerij is het epicentrum van het bedrijf. Behalve het brood wordt daar ook een van de andere sleutelingrediënten – de magere saus op basis van yoghurt – bereid.

© National

Dat hun gezonde fastfoodconcept zo populair is, verbaast Van Waeyenberge niet: “Dat zien we aan het succes van onze lunchshift. Het is opvallend hoeveel vrouwen hier passeren. We kunnen heel snel een heel gezonde maaltijd aanbieden voor een democratische prijs. Een standaardpita heb je al voor 9,95 euro. Dat kan concurreren met hamburgerketens.”

Nederland en Duitsland

Green Park Investment Partners heeft zelf toenadering gezocht tot Maeyaert en Van Waeyenberge. “Wim en Nathaniël hebben een heel sterk merk uitgebouwd, maar vooral een fantastisch product gecreëerd”, zegt Jan Froyman van Green Park in een begeleidend persbericht. “Dankzij onze ervaring in de sector zijn wij het ideale klankbord om hun ambitieuze groeiplannen mee te realiseren.” Nochtans had het investeringsfonds een exclusieve fooddeal met Hawaiian Poké Bowl, waarin het in 2020 al investeerde. “In ruil voor het opentrekken van de portfolio zitten wij in de board van Barouche”, zegt Hawaiian-oprichter Mattijs Hermans. Samen met Ash Shah en Albano Gozhina opende hij in de zomer van 2018 de eerste shop in de Antwerpse Nationalestraat.

Dat zij de nodige expertise meebrengen, bewijzen de cijfers. Hawaiian is intussen de op één na grootste autochtone Belgische restaurantketen geworden. Het telt dertig vestigingen, waarvan drie in Nederland. “In 2022 draaiden we een geconsolideerde omzet van 30 miljoen euro. Dit jaar mikken we op een verdubbeling”, zegt Hermans. “In België beginnen we op onze grenzen te botsen. We openen onze zaken in shoppingcentra en grote winkelstraten. Daar zijn we nu vrijwel overal aanwezig.” Toch moeten er eind dit jaar veertig zaken zijn. Behalve een verdere uitbreiding naar onze noorderburen wil het trio ook uiterlijk begin volgend jaar een eerste vestiging in Duitsland openen.

HAWAIIAN POKÉ BOWL “Het voelt alsof je aan je gezondheid werkt.” © National

Gewoontedier

Pokébowls raakten rond 2015 bekend. Ze bestaan uit rijst, een proteïne, zeewier en verschillende groenten. De kleurrijke kommetjes zijn gezond én heel instagrammable voor zowel jonge tienermeisjes als de meest doorwinterde influencers. Daardoor wonnen ze al heel snel aan populariteit. “Op het hoogtepunt waren er in de Nationalestraat vijf pokérestaurants”, zegt Hermans. “Intussen zijn we weer de enige.” Dat komt volgens Hermans doordat de keten zich niet als pokérestaurant profileert. Hoewel er aan de term fastfood een negatieve connotatie hangt, draagt Hawaiian Poké Bowl die trots als geuzennaam: “We zijn een healthy fastfoodketen. We onderscheiden ons even hard van de pokébowlzaak die door twee hipstervriendinnen uit de grond wordt gestampt als van de ongezonde fastfoodzaken. We bieden een gezond, kwaliteitsvol product aan, in het tempo en voor de prijs van een vette hamburger. Wij waren de eersten op dat kruispunt.”

Daarin schuilt dan ook de succesformule van de fast casual food concepts, meent Hermans. De mens is een gewoontedier. “In een wereld waar alles sneller moet gaan, waar er soms zelfs geen tijd is om aan tafel te zitten om een gezonde maaltijd te nuttigen, bieden horecazaken als de onze een gezond antwoord. Het is gemakkelijker snel een gezonde pita of pokébowl te halen dan na de werkdag nog een halfuur door de bossen te lopen of op de hometrainer te kruipen. Het voelt alsof je aan je gezondheid werkt, zonder er effectief voor in beweging te komen of er enorm veel geld aan te spenderen.”

Snel, goedkoop en gezond. De kernwoorden van hele generaties Millennials en Gen Z’ers. Geen wonder dus dat het eetconcepten van tweevrienden dat daarbij aansluit, kan uitgroeien tot een keten of kan rekenen op externe kapitaalinjecties van investeerders.