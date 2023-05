‘Waarom een overname van argenx heel jammer zou zijn’

Het is een publiek geheim voor wie de sector volgt, maar het persagentschap Bloomberg bracht het nog eens in de openbaarheid: het Gentse biotechbedrijf argenx staat op de radar van alles dat naam en faam heeft in de farmawereld. Voor de farmagiganten is argenx te uniek, te lucratief en te strategisch om geen poging te wagen.

Big pharma is wild van argenx’ kroonjuweel Vyvgart. Het geneesmiddel tegen auto-immuunziektes wordt sinds begin vorig jaar verkocht op de Amerikaanse markt voor patiënten met de zeldzame, ernstige spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG). De verkoop loopt als een trein. Vijf kwartalen op rij ligt het verkoopcijfer ver boven de verwachtingen. Dit jaar zou Vyvgart al de status van blockbuster kunnen verwerven. Dat betekent dat de jaarlijkse verkoop minstens 1 miljard dollar bedraagt.

GMG is nog maar één indicatie waarvoor Vyvgart op de markt is. Argenx heeft nog voor een tiental andere zeldzame auto-immuunziektes klinische studies lopen, onder meer voor de neuromusculaire ziekte CIDP. In juli komen er cruciale klinische resultaten, die volgens Bloomberg de ultieme trigger kunnen vormen voor een farmagigant om een fors overnamebod op argenx te lanceren. CIDP kan, boven op de 2 tot 2,5 miljard voor gMG, nog eens zo’n 1,5 miljard dollar aan piekverkopen toevoegen. Vyvgart is potentieel een van de meest verkochte geneesmiddelen van dit decennium. Het is een straffe pijplijn-in-een-product met 5 tot mogelijk zelfs 10 miljard dollar aan piekverkopen.

Argenx is die reus in wording die de rest kan inspireren en motiveren, voor nog meer spin-offs kan zorgen en wereldwijde toptalenten aantrekt.

Ook de beleggerswereld is wild van argenx. In biotech is het vaak alles of niks, en bij argenx is het tot nog toe alles. Sinds de introductie op Euronext Brussel in 2014 is er een duizelingwekkende koersstijging van zowat 4.800 procent tot een beurskapitalisatie van ruim 21 miljard euro (23 miljard dollar). Toch denken specialisten dat voor een overname een premie van 50 tot 100 procent nodig zal zijn om kans op slagen te hebben. Want alle bekende investeerders uit de biotechwereld hebben aandelen en weten welke parel ze in handen hebben.

Medeoprichter en CEO Tim Van Hauwermeiren wil een overname absoluut vermijden. In november liet hij nog optekenen in Trends dat hij hoopte dat argenx in 2030 een onafhankelijk, succesvol bedrijf zou zijn. Vyvgart mag dan al een pijplijn op zich zijn, het Gentse biotechbedrijf heeft nog veel meer in petto. De volgende potentiële blockbuster is ARGX-117. Het kandidaat-geneesmiddel kan opnieuw een pijplijn-in-een-product worden, en heeft al een klinische studie in de spierziekte multifocale motor neuropathie (MMN). In februari startte de eerste klinische studie met ARGX-119. “Je weet dat, als je overgenomen wordt, de farmareus er een of twee assets uitpikt en de rest wordt gewoon opgedoekt. Wat schiet van dat overgenomen bedrijf over na drie of vijf jaar? Niets”, zei Van Hauwermeiren treffend in Trends.

Een overname zou niet alleen jammer zijn voor de ontwikkeling van het biotechbedrijf, maar ook voor ons land. Er zijn niet zo heel veel activiteiten waarin België kan claimen wereldtop te zijn. Farma en biotech zijn wel zo’n domein. Het gaat om duizenden banen met een hoge toegevoegde waarde. Om die cluster voort te ontwikkelen, heb je een gigant nodig, die als locomotief fungeert en de rest mee op sleeptouw neemt. Argenx is die reus in wording, die de rest kan inspireren en motiveren, voor nog meer spin-offs kan zorgen en wereldwijd toptalenten aantrekt. Als big pharma argenx in handen krijgt, dreigt die dynamiek een pak kleiner te worden. Dat zou bijzonder jammer zijn. Kijk naar onze opkomende techbedrijven, zoals Collibra en Showpad. Daar ontbreekt het ons voorlopig aan een grote speler met de nodige allure, waardoor al enkele bedrijven voortijdig overgenomen zijn.