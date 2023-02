Waarom Amerikaanse techgiganten in Amsterdam hun Europees hoofdkwartier hebben

Trends brengt in zijn nummer van 16 februari een interview met Dara Khosrowshahi, de CEO van Uber. Het bedrijf heeft sinds 2012 zijn hoofdkwartier voor Continentaal Europa in Amsterdam. Het is slechts een van de vele Amerikaanse techgiganten die in Amsterdam en omgeving verankerd zijn. Hoe komt dat?

Amsterdam heeft veel hoogopgeleiden, net als andere Europese hoofdsteden. En de stad trekt veel internationaal talent aan, onder meer door de hoge levenskwaliteit. Dat zijn twee troeven die Brussel ook heeft, maar Amsterdam kan daar nog meer troefkaarten op tafel gooien.

Zo heeft het een directe verbinding vanuit Schiphol met San Francisco. Dat zorgt voor minimaal tijdsverlies als medewerkers over en weer moeten pendelen tussen het Europese hoofdkwartier en de kantoren aan de Amerikaanse westkust.

In Vlaanderen wordt er al lang gelobbyd om Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen ook vanuit Zaventem een directe vlucht naar San Francisco aan te bieden, als extra troef om investeringen naar hier te halen.

Amsterdam heeft nóg een sterkte: de Nederlandse fiscale wetgeving is een van meest vriendelijke voor multinationals. Uber laat een deel van zijn wereldwijde inkomstenstromen via een holding in Nederland passeren, onder meer door een constructie met royalty’s.

