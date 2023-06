Vrijdag opnieuw 24 urenstaking bij VDL Nedcar

De vakbonden bij autofabriek Nedcar in het Nederlandse Born, waar ook heel wat Belgen werken, hebben voor komende vrijdag opnieuw een 24 urenstaking uitgeroepen. Het gaat al om de achtste stakingsdag met steun van de vakbonden. Ze eisen een beter sociaal plan dan hetgeen nu op tafel ligt. Vanaf november moet er in de fabriek heel wat personeel afvloeien, omdat het contract met BMW voor de productie van MINI’s in maart afloopt. Een opvolger is er nog niet.

Vakbonden en directie van VDL Nedcar hebben de voorbije weken al herhaaldelijk geprobeerd om te onderhandelen over een nieuw sociaal plan, maar vooralsnog zonder succes.

‘De massaontslagmelding van VDL Nedcar op 1 juni is keihard aangekomen’, verklaarde vakbondsman Peter Reniers. ‘Vooral ook omdat een goed en rechtvaardig sociaal plan nog altijd achterwege blijft. Werknemers bij Nedcar zijn trots op hun werk, op de fabriek en op hun klant BMW. En dat zien ze graag terug in een waardig sociaal plan dat aan al deze gevoelens recht doet. Helaas wil de directie dit nog altijd niet honoreren.’

Op 1 november verliezen ruim 1.800 van de in totaal 3.950 werknemers van Nedcar hun baan. Begin volgend jaar worden nog meer massa-ontslagen verwacht.

Volgens de ondernemingsraad bedraagt het verschil tussen het voorstel van de directie en de vraag van de vakbonden 20 miljoen euro. Een stakingsdag zou het bedrijf dan weer 9 miljoen euro kosten. Bovendien loopt ook de productieachterstand fors op.