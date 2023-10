Voormalige topvrouw Mededingingsautoriteit wordt bestuurder bij bpost

Bpost stelt op een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering op 23 november de benoeming van twee nieuwe bestuurders voor. Een van hen is Véronique Thirion, die tot eind 2021 jarenlang auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) was. De aandeelhouders moeten ook de benoeming van kersvers CEO Chris Peeters als bestuurder goedkeuren.

Bpost stelde Peeters vorige maand voor als de nieuwe CEO van het postbedrijf, een functie die hij op 1 november opneemt. De staat, die zowat 51 procent van bpost in handen heeft, stelt hem daarom ook voor als nieuw lid van de raad van bestuur.

Nieuw zijn twee nieuwe namen voor de raad van bestuur, in opvolging van Laurent Levaux wiens mandaat verstreken was en Mohssin El Ghabri, die vorige maand met onmiddellijke ingang ontslag nam. Zo komt onder meer Véronique Thirion in de raad van bestuur.

Sinds 2022 is ze ‘associate partner’ bij Advolis-Orfis, een Frans audit- en advieskantoor. Ook treedt ze op als onafhankelijke ‘monitoring trustee’ voor verschillende regelgevende instanties op het gebied van mededingingsrecht en naleving van regelgeving, meldt bpost.

Bpost kent alvast zelf een woelige periode. Chris Peeters’ voorganger Dirk Tirez moest eind vorig jaar opstappen als CEO nadat mogelijke onregelmatigheden bij de aanbesteding van de concessie voor de krantenbedeling aan het licht waren gekomen.

Als voormalig auditeur-generaal of hoofdaanklager van de BMA was Thirion enkele jaren geleden betrokken bij het mededingingsonderzoek in de bewakingssector. Omdat hij in opspraak was gekomen in dat dossier, moest Jean-Paul Van Avermaet destijds opstappen als CEO van bpost. Voor zijn bpost-passage was hij de CEO van beveiligingsbedrijf G4S.

Bpost stelt voorts Dennis Van Eeckhout voor als bestuurder, die meer dan 30 jaar ervaring in de publieke sector heeft. Hij was onder meer actief bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie en bij de FOD Volksgezondheid. Van Eeckhout was ook kabinetschef in de Waalse regering en actief in de milieubeweging.