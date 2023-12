Voormalig Limburgs vlaggenschip Punch Powertrain raakt maar moeizaam uit het slop

Punch Powertrain, de producent van versnellingsbakken uit Sint-Truiden, moet tegen eind februari fikse financieringen rond krijgen. 2022 werd opnieuw een bar slecht jaar voor de eens zo beloftevolle Limburgse toeleveraar van de auto-industrie. En dat terwijl het eindelijk volop produceert in tandem met de Franse autoproducent Stellantis.

Punch Powertrain was tot voor enkele jaren het vlaggenschip van de Limburgse economie. De onderneming produceerde toen vooral versnellingsbakken voor personenwagens met klassieke verbrandingsmotoren. Die vonden gretig aftrek. Het bedrijf uit Sint-Truiden had één groot probleem: de groei bemeesteren.

In 2018 werkten er liefst 1.083 mensen in België. Vorig jaar was dat aantal verschrompeld tot gemiddeld 156. Want Punch Powertrain raakt al jaren niet meer in een hogere versnelling. Dat blijkt eens te meer uit de balanscijfers van het boekjaar 2022. De onderneming legde op Sinterklaasdag eindelijk, en maanden te laat, haar balans neer voor dat boekjaar. De cijfers zijn zwak (zie tabel). De verkoop van versnellingsbakken ging verder achteruit, net als de omzet. De versnellingsbakken worden in China gemaakt, en daar zorgde onder meer de stopzeeting van een model van het automerk Geely (een zustervennootschap van Volvo Cars) voor de afkalvende verkoop.

De slechte cijfers zorgen ook voor problemen bij de financiering. De aandeelhouder, de Chinese beursgenoteerde Sensteed Hi-Tech Group, pompte dit jaar al bijkomend 42 miljoen euro in het eigen vermogen van Punch Powertrain. Maar met banken wordt al jaren onderhandeld, omdat het bedrijf niet voldoet aan de verplichtingen die aan kredieten zijn gebonden. De bankschulden bedroegen eind vorig jaar 369 miljoen euro. Eind februari volgend jaar is er opnieuw een vervaltermijn voor een bankgarantie van 100 miljoen euro. Dat leidt tot “onzekerheid omtrent de continuïteit” van het bedrijf meldt ook de bedrijfsrevisor, die de jaarrekening weliswaar zonder voorbehoud goedkeurde.

Nieuwe generatie versnellingsbakken

Punch Powertrain zou nochtans moeten klaarstaan met een nieuwe generatie versnellingsbakken, specifiek voor hybride en elektrische wagens. Daarvoor werd een samenwerking gesloten met Stellantis. De beursgenoteerde autogroep is onder meer de eigenaar van Citroën, Fiat, Opel en Peugeot. Sinds mei van dit jaar worden de nieuwe versnellingsbakken effectief geproduceerd. Vorige zomer heette het weliswaar dat de productie al eind vorig jaar in Sint-Truiden zou starten. In 2024 zou de productie op kruissnelheid komen, goed voor 1,2 miljoen versnellingsbakken per jaar. En dat in drie fabrieken: Sint-Truiden, één in Frankrijk, en één bij Fiat in Turijn in Italië.

Voorlopig wordt er vooral nog geld gestoken in Punch Powertrain. De omslag van klassieke versnellingsbakken naar nieuwe aandrijflijnen blijft hoge investeringen vergen. Vorig jaar werd 78 miljoen euro in onderzoek&innovatie gestoken, na 64 miljoen euro in 2021. Stellantis pompte dit jaar al 108 miljoen euro, via diverse kapitaalverhogingen, in het samenwerkingsverband. Eind vorig jaar stond er op de balans bovendien een overige lening van Stellantis voor 38 miljoen euro. En ook de Chinese eigenaar Sensteed Hi-Tech Group doet een aardige duit in het zakje. De aandeelhoudersleningen stegen einde vorig jaar naar 238 miljoen euro (versus 166 miljoen euro einde 2021).