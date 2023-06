Vermogensbeheerder Easyvest haalt 3,1 miljoen euro op

De Brusselse fintech Easyvest, gespecialiseerd in vermogensbeheer via indexbeleggingen, heeft 3,1 miljoen euro vers kapitaal opgehaald. Het geld komt van de historische aandeelhouders (de families Geuten, Philippson en Bouckaert), en van Finance&Invest Brussels. De Brusselse investeringsmaatschappij is goed voor een derde van de kapitaalverhoging. Twee jaar geleden haalde Easyvest ook al eens 3 miljoen euro op.

Met het extra kapitaal moet Easyvest verder kunnen groeien. Het bedrijf heeft iets meer dan 100 miljoen euro vermogen onder beheer bij 1.700 klanten. Zowat de helft van de portefeuilles situeert zich in Vlaanderen. “Door nieuwe beheerders aan te trekken willen we nog beter voldoen aan de behoeften van vermogende klanten en hun een persoonlijke service aanbieden”, zegt Matthieu Remy. Hij richtte Easyvest in 2016 samen met Corentin Scavée op.

“Het doel is binnen het jaar de kaap van 150 miljoen euro beheerd vermogen te bereiken door klanten te overtuigen meer geld via Easyvest te beleggen”, aldus Remy. Hij wijst erop dat trackers (ETF’s) die marktindexen volgen steeds populairder worden, ook bij het traditionele cliënteel van private banken. Easyvest wil zich positioneren als een vermogensbeheerder met een model dat aanleunt bij private banking: “Wij willen een langetermijnpartner zijn voor klanten die met ons meegroeien”.