Techbedrijf Twintag gaat aan de slag met slimme, geweven QR-codes: ‘Productgroep per productgroep krijgt digitaal paspoort’

Het Herentalse techbedrijf Twintag heeft een commercieel samenwerkingsakkoord getekend met het Nederlandse EE Labels. De bedrijven bundelen de krachten rond slimme, geweven QR codes, die consumenten informatie moeten verschaffen over de eigenschappen van een product. Het aanbieden van een digitale identiteitskaart van producten wordt almaar belangrijker in het kader van nieuwe Europese regelgeving.

Voor alle gereglementeerde producten wil de Europese Commissie dat er een digitaal paspoort komt. Bedrijven worden op die manier verplicht om hun klanten uitgebreide en gedetailleerde informatie te bieden over de herkomst, samenstelling, onderhoud en levenscyclus van hun producten.

Werkkledij

Enter EE Labels. Dit Nederlandse bedrijf zorgt ervoor dat consumenten door met hun smartphone de QR code te scannen die op een van hun textiellabels staat, informatie verkrijgen over de herkomst, samenstelling, onderhoud en levenscyclus van het kledingproduct. Woensdag raakte bekend dat EE Labels gaat samenwerken met het Vlaamse Twintag, dat de achterliggende digitale ‘ervaringen’ van de QR-codes gaat creëren. Ook de interactie met de producent, bijvoorbeeld voor garantie en retour, wordt zo sterk gestroomlijnd, klinkt het in het persbericht.

En dat is niet alles. Tricorp Workwear, een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in alles wat werkkledij is, treedt op als pioniersklant in deze samenwerking.

“EE Labels is de label-manufacturer, die hebben al meer dan 10 jaar de technologie om QR-codes te weven”, stelt Alexander Carpentier, CEO van Twintag. ”Zij geloven al heel lang in de kracht van digitalisatie. Als we hen tegenkwamen via-via was het duidelijk dat dit een hele goeie match was. Zij aan de hardware-kant, wij aan de software-kant.”

Europese regels

Is deze deal puur in het leven geroepen voor de Europese regelgeving, dan? “Da’s de uiteindelijke motivatie”, aldus Carpentier.

“Je ziet nu dat productgroep per productgroep een digitaal paspoort gaat krijgen. Elke ‘reusable package’ gaat dadelijk een QR-code of een andere digitale markering krijgen, met de uiteindelijke recyclage van het product in gedachten. De Europese Commissie is nu aan het bepalen welke informatie moet meegegeven worden aan welke productgroep, zodat die makkelijker kan gerecycleerd worden. Eerst zijn de baterijen aan de beurt, erna textiel, matrassen en elektronische componenten. De traceability van het materiaal zorgt ervoor dat je beter weet of je iets kunt recycleren of niet.”

