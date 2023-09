Tweedaagse staking van Ryanair-piloten van start gegaan

Piloten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair zijn donderdagvoormiddag bijeengekomen in de terminal van de luchthaven van Charleroi, op de eerste dag van een nieuwe stakingsactie. Ze eisen dat Ryanair de Belgische spelregels volgt en hun loon optrekt na inleveringen tijdens de coronacrisis.

Het is de vierde keer in twee maanden dat op Charleroi gebaseerde piloten twee opeenvolgende dagen het werk neerleggen. “Vijf jaar nadat Ryanair beloofde zich in regel te zetten met het Belgisch arbeidsrecht, is dit nog steeds niet gebeurd”, zegt vakbondsman Hans Elsen van ACV Puls. “We roepen de arbeidsauditeur dan ook op om werk te maken van de meer dan 160 inbreuken die zijn vastgesteld door de inspectiediensten en het bedrijf eindelijk te verplichten zich in regel te stellen met onze Belgische sociale standaarden.”

Bedreigd met moeilijke uurroosters

Volgens Didier Lebbe van de vakbond CNE hebben 47 piloten klacht ingediend omdat ze vinden dat Ryanair niet het recht heeft om een deel van hun loon te blijven inhouden. “Piloten die klachten hebben ingediend, werden door de maatschappij gecontacteerd en bedreigd met moeilijke uurroosters als ze die klachten niet intrekken”, aldus Lebbe. Tijdens de coronacrisis leverden de piloten loon in, maar die inlevering werd sindsdien onvoldoende ongedaan gemaakt.

De piloten eisen dat Ryanair het Belgische recht respecteert, achterstallige betalingen uitbetaalt en onderhandelingen over een nieuwe cao opstart zonder voorwaarden.

“We betreuren dat er opnieuw een staking nodig is om Ryanair op zijn sociale verplichtingen te wijzen. We roepen het bedrijf nogmaals op om rond de tafel te komen zitten en te stoppen met het opleggen van een illegaal uurrooster”, zegt ACV’er Elsen nog.

58 vluchten

Door de staking zullen 58 Ryanair-vluchten geannuleerd worden van de 288 vluchten die donderdag en vrijdag gepland waren van en naar de luchthaven van Charleroi, kondigde de luchthaven eerder aan. (Belga)