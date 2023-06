TriFinance koestert ambitieuze groeiplannen met een unieke bedrijfsfilosofie

TriFinance wil zijn omzet van 72,6 miljoen euro in België de komende jaren verdubbelen. De consultant speelt in op het tekort aan talent op de arbeidsmarkt en op wat volgens CEO Xavier Gabriëls van TriFinance Belux de grootste uitdaging voor bedrijven wordt: omgaan met onzekerheid.

Het internationale consultancybedrijf TriFinance viert dit jaar zijn 21ste verjaardag. Het positioneert zich tussen de staffingbedrijven, die al dan niet tijdelijk personeel leveren, en de consultants, zoals de Big Four (Deloitte, PwC, EY en KPMG), die naast advies ook auditors en revisoren aanbieden. Dat laatste doet TriFinance niet. Het zet volledig in op de combinatie van tijdelijke personeelsondersteuning en pragmatisch advies.

Uniek is de bedrijfsfilosofie, die de groei van de medewerkers centraal stelt. “Hoe sterker de motivatie van onze mensen, hoe beter de resultaten. Daardoor kunnen zij groeien en zich ontplooien, en onze klanten ook”, legt Xavier Gabriëls, de CEO van TriFinance Belux, uit. “Vandaar onze filosofie: people first. Onze mensen komen op de eerste plaats.”

De medewerkers van TriFinance zijn vooral specialisten in finance, operations en risicomanagement in diverse sectoren, van bedrijven over financiële instellingen tot de publieke sector. Ze bepalen hun eigen loopbaan en in functie daarvan aanvaardt TriFinance opdrachten en klanten. Daarom worden ze intern ‘Me inc.’-ers’ genoemd, mensen die hun carrière in eigen handen nemen.

België was van bij de oprichting de belangrijkste markt van TriFinance, dat een onderdeel is van de Nederlandse holding ParkLane Insight, opgestart door Gert Smit. Van de meer dan 1.000 Me inc.’ers zijn er 700 actief in België. TriFinance heeft zes kantoren in ons land: in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Roeselare en Louvain-la-Neuve. Zij realiseren samen een omzet van 72,6 miljoen euro, op een groepstotaal van 109,8 miljoen. Behalve in België is TriFinance actief in Nederland en Duitsland, en sinds enkele jaren ook in Luxemburg. “In België realiseerden we in 2022 voor het derde jaar op een rij een dubbelcijferige omzetgroei”, zegt Gabriëls. “Daarmee doen we significant beter dan de markt.”

XAVIER GABRIËLS “Wij spreken niet graag van hr, omdat wij mensen niet zien als resources.” © F. VERDICKT

Gabriëls hoopt de omzet in België in vijf jaar te verdubbelen tot 140 miljoen euro. Die groei moet enerzijds komen van de regio’s Brussel en Wallonië, waar TriFinance de voorbije jaren voet aan de grond kreeg. “We hebben de activiteiten in Brussel en in Wallonië losgekoppeld, waardoor ze nu elk hun eigen, toegewijde teams hebben. In Wallonië tellen we 37 medewerkers. Dat aantal willen we vrij snel verdubbelen. We overwegen op termijn bijkomende kantoren in de regio te openen.”

Twee nieuwe merken

Anderzijds breidt TriFinance zijn dienstenaanbod uit in twee domeinen. Dat gaat gepaard met de lancering van twee nieuwe merken: TriHD en TriTechnology. Daar waar TriFinance vooral financiële departementen ondersteunt, wil TriHD de hr-departementen van bedrijven helpen bij strategische transformatieprojecten. “Wij spreken niet graag van hr, omdat wij mensen niet zien als resources. We hebben het bij voorkeur over human development”, zegt Xavier Gabriëls. “Er heerst een ongekende oorlog om talent. TriHD wil getalenteerde consultants aanbieden met expertise in HD-operations, payroll, talent development en talent acquisition. Daarnaast willen we klanten bijstaan in het optimaliseren en automatiseren van processen in functie van een optimale dienstverlening aan de medewerkers en een betere employee experience.”

TriTechnology bevindt zich nog in de opstartfase. Het ondersteunt bedrijven bij de inzet van nieuwe technologieën en de digitalisering van systemen en processen. Zowel TriHD als TriTechnology is in België ontstaan en wordt nog niet aangeboden in andere landen.

“TriHD telt na anderhalf jaar 33 consultants”, aldus Gabriëls. “Voorlopig bieden we de dienst enkel aan in onze kantoren in Antwerpen en Gent, en aan klanten uit de financiële sector. De bedoeling is het aanbod dit en volgend jaar uit te rollen in Brussel. Dat moet tegen 2025 voor een echte groeisprint zorgen. Ik verwacht dat we tegen eind 2025 honderd consultants met deze focus in dienst zullen hebben.”

Vindt TriFinance zelf wel voldoende goede mensen? “We zien veel boemerangs, mensen die ons verlaten maar na enige tijd terugkeren. Hun voornaamste motivering is de vrijheid en de flexibiliteit, die ze bij ons krijgen in het plannen van hun carrière. De jongste tijd zien we ook meer consultants van de Big Four overkomen. Zij zien dat onze manier van werken anders is, met meer vrijheid om hun rol in te vullen.”

Vooruitkijken belangrijker dan terugblikken

Gabriëls beklemtoont dat bedrijven voor een cruciale uitdaging staan: leren omgaan met onzekerheid. “Managers geven de voorkeur aan voorspelbaarheid en controle op basis van historische data. Dat werkt veeleer contraproductief en stimuleert de wendbaarheid van de organisatie niet. De voorbije jaren is gebleken dat vooruitkijken belangrijker wordt dan terugblikken. Scenarioplanning speelt een essentiële rol: ‘Wat als…, hebben we dan…?’ Dat is essentieel, want slechts de helft van de financiële managers zegt tevreden te zijn over de mogelijkheid om toekomstgericht beslissingen te nemen op basis van correcte data.”

Dat vergt andere menselijke vaardigheden. Gabriëls: “De functie van het financieel departement moet opnieuw worden uitgevonden. Het lerend vermogen van het individu, het team en de hele organisatie worden cruciaal. Inspireren, empathie, attitude, design thinking, samenwerking, netwerking, dat zijn de ordewoorden voor de toekomst. Minder hiërarchie en meer entrepreneurship. Door projecten van klanten te linken aan de ambities van onze mensen, kunnen wij voor het juiste groeipad zorgen.”

In de groei van zijn eigen mensen investeert TriFinance door trainingsprogramma’s op maat te organiseren, zoals de Finance & Administration Academy en Controlling Academy. “70 procent van de CFO’s heeft een tekort aan mensen. Zij zijn op zoek naar die expertise”, weet Gabriëls. Maar de onderneming heeft ook andere programma’s, zoals het Emerging Leaders Program, waarin medewerkers voorbereid worden op het uitoefenen van een leidinggevende functie in een kennisdelende netwerkorganisatie.

Lancering Young Innovation Board

Enkele jaren geleden startte TriFinance in België ook met een zogenoemde Young Innovation Board, een adviesgroep met jonge mensen, die samen met Gabriëls strategische topics bespreken. In de markt wordt ook weleens van een shadow board (een alternatieve bestuursraad) gesproken.

“Het is een fantastisch instrument om de ideeën van jonge medewerkers te capteren, en als raad van bestuur de vinger aan de pols te houden”, stelt een enthousiaste Gabriëls. “Het is een manier om jongeren een stem te geven en hun betrokkenheid te vergroten. Hun adviezen worden meegenomen naar het managementteam. Zo kunnen ze hun stempel drukken op het beleid. Intussen is men ook in Nederland en Duitsland met een Young Innovation Board gestart.”